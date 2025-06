¿Qué pasa si construyo en el terreno de mis suegros y me corren? Esto dice la ley

GENERANDO AUDIO...

Terreno en construcción. Foto: GettyImages

Construir una casa en el terreno de los suegros es una práctica común en México, especialmente entre parejas jóvenes que buscan iniciar su vida juntos sin invertir grandes sumas en la compra de un predio. Sin embargo, cuando la relación familiar o de pareja se rompe, surge una gran pregunta: ¿puedo exigir el pago de lo que construí si me corren del terreno?

La respuesta no es sencilla, pero sí tiene sustento legal.

¿Quién es dueño del terreno?

Lo primero que debe entenderse es que el terreno sigue siendo propiedad de quien aparece en el título de propiedad, en este caso, los suegros. Si no hay un contrato por escrito que establezca algún tipo de cesión, donación o comodato (préstamo gratuito), legalmente el espacio sigue siendo de ellos.

¿Y qué pasa con lo que construí?

Según expertos en derecho civil, si la persona que construyó puede demostrar con pruebas que invirtió en la obra (por ejemplo, facturas de materiales, transferencias bancarias, testigos), tiene derecho a exigir una indemnización por las mejoras realizadas en el inmueble.

El Código Civil establece que si alguien construye de buena fe en un terreno ajeno, puede reclamar el valor de lo construido o, en algunos casos, el terreno puede ser adquirido pagando su valor, si así lo determina un juez. Sin embargo, eso se debe resolver mediante una demanda formal.

¿Qué se necesita para reclamar?

Para hacer válida la reclamación, se deben presentar pruebas claras de que se hizo la construcción y que no fue un regalo o una donación tácita. También se deben acreditar los montos invertidos. Si no hay un contrato previo, el proceso se complica, pero no es imposible.

En conclusión, sí se puede exigir una compensación por la construcción, pero sólo si se puede probar la inversión y si no existió un acuerdo explícito de que se renunciaba a ese derecho.