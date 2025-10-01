GENERANDO AUDIO...

Las citas para visas nos e suspenden de inmediato. Getty

El cierre del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), iniciado este 1 de octubre, mantiene en alerta a ciudadanos estadounidenses y extranjeros sobre los trámites de visas y pasaportes. Aunque varios servicios federales se han visto afectados, la emisión de estos documentos no se detendría de forma inmediata, ya que su financiamiento opera de manera distinta al del presupuesto público aprobado por el Congreso.

Trámites de visas y pasaportes tras el cierre

El procesamiento de visas y pasaportes, de acuerdo con lo dicho por las mismas embajadas y consulados de Estados Unidos, continuará activo “hasta donde lo permita la situación” porque se sostiene con las tarifas que pagan los solicitantes. Esto significa que, a diferencia de otros servicios públicos que dependen directamente del presupuesto federal, los trámites de documentos de viaje cuentan con recursos propios.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, el servicio solo podría verse limitado si los ingresos provenientes de esas cuotas resultan insuficientes para mantener la operación consular. En tal escenario, las oficinas darían prioridad únicamente a emergencias de vida o muerte y solicitudes de visas diplomáticas.

Financiamiento y operación de USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se financia principalmente con las cuotas pagadas por los usuarios. Bajo este esquema, la mayoría de sus trámites seguiría disponible durante el cierre del gobierno.

Los procedimientos que continúan funcionando son:

Renovación de estatus migratorio

Procesamiento de permisos de trabajo

Naturalizaciones

Solicitudes de residencia

Sin embargo, existen programas que dependen del presupuesto federal y que sí podrían detenerse, entre ellos E-Verify, sistema que usan los empleadores para confirmar la elegibilidad laboral, y el programa destinado a trabajadores religiosos.

Embajadas y consulados de EE. UU. en el mundo

El Departamento de Estado confirmó que las citas programadas de pasaportes y visas en EE. UU. y en embajadas y consulados en el extranjero seguirán activas en la medida que los recursos internos lo permitan.

En México, el Consulado General en Tijuana informó que continuará con los servicios programados. No obstante, aclaró que debido a la falta de asignación de fondos, sus cuentas en redes sociales no se actualizarán de manera regular, salvo para difundir información urgente relacionada con seguridad y protección.

Lo mismo aplica para otras representaciones diplomáticas en distintos países, que mantendrán sus operaciones mientras dispongan de los recursos generados por los pagos de los solicitantes.

Posibles efectos de un cierre prolongado

Aunque el impacto inmediato en los trámites de visas y pasaportes es limitado, un cierre prolongado podría generar consecuencias como:

Retrasos en la atención de citas

Reducción de personal en embajadas y consulados

Priorización de trámites de emergencia

Limitación en servicios de información al público

En cierres anteriores, los consulados estadounidenses llegaron a operar bajo esquemas de reducción de actividades, lo que afectó principalmente a quienes tenían citas ordinarias o de rutina.

Servicios públicos afectados por el cierre

El cierre del gobierno de EE. UU. tiene un impacto mayor en otros servicios. En experiencias previas, los cierres han provocado:

Cierre temporal de parques nacionales y museos

Suspensión de inspecciones de alimentos

Cancelación de audiencias de inmigración

Retraso en préstamos federales a compradores de vivienda y pequeñas empresas

Sin embargo, funciones esenciales como el pago de Seguro Social, beneficios de Medicare y Medicaid, y la operación de controladores aéreos se mantienen activas, aunque en condiciones de presión para el personal.

Canales de información oficiales

El Departamento de Estado reiteró que los solicitantes deben consultar de manera regular el portal travel.state.gov para verificar actualizaciones sobre el estado de operaciones de los consulados y embajadas, así como sobre la disponibilidad de servicios en EE. UU.