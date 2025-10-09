GENERANDO AUDIO...

El cierre de Gobierno de Estados Unidos continúa. A nueve días de haber iniciada esta medida, republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo en el Congreso para aprobar el financiamiento para el nuevo año fiscal.

Aunque en México no existe legalmente una figura equivalente al cierre de Gobierno de EE.UU., un escenario hipotético ayuda a entender cómo se vería una situación similar en el país si el Congreso no aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) antes del 15 de noviembre, fecha establecida en la Constitución.

¿Cómo sería, en caso de existir, un cierre de Gobierno de México?

Suponiendo que el Congreso no aprobara el presupuesto antes del 15 de noviembre y que la Constitución no permitiera utilizar el presupuesto anterior. En ese caso, el Gobierno mexicano se quedaría sin autorización legal para gastar, lo que provocaría un cierre al estilo estadounidense.

La primera etapa implicaría la suspensión de actividades no esenciales. Dependencias como las secretarías de Cultura, Turismo, Medio Ambiente o Economía cerrarían temporalmente sus oficinas y ventanillas de atención.

Los museos, teatros, zonas arqueológicas y parques nacionales dejarían de operar. Los trámites para permisos, subsidios o licencias quedarían detenidos. Miles de empleados públicos, clasificados como no esenciales, dejarían de recibir salario mientras durara la parálisis presupuestal.

En una segunda etapa, sólo continuarían los servicios indispensables. El sector salud mantendría abiertos los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), aunque con recursos limitados.

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional seguirían en funciones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) continuarían operando, pero podrían retrasar pagos a proveedores o detener proyectos. Las escuelas públicas seguirían abiertas, aunque sin fondos para mantenimiento o materiales didácticos.

El impacto económico y social sería inmediato. Los estados y municipios dejarían de recibir participaciones y aportaciones federales, lo que afectaría el pago de nóminas y la continuidad de programas locales.

Los beneficiarios de programas sociales federales, como Pensión del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, podrían dejar de recibir apoyos durante el cierre. Además, los contratistas del Gobierno verían interrumpidos los pagos de obras y servicios.

El cierre terminaría únicamente cuando el Congreso aprobara el nuevo presupuesto o un decreto de financiamiento provisional. Una vez resuelto, los empleados públicos recibirían los sueldos atrasados y las dependencias reanudarían actividades gradualmente.

Contraste entre EE.UU. y México con respecto a la no aprobación del presupuesto en el Congreso

En el sistema estadounidense, el cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba el financiamiento federal o una medida temporal que lo sustituya. Durante ese periodo, gran parte de las agencias y oficinas públicas dejan de operar, los empleados considerados no esenciales son enviados a casa sin salario y los servicios gubernamentales se suspenden hasta que se apruebe el presupuesto.