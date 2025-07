GENERANDO AUDIO...

México aseguró que no participó en la operación de captura. Foto: Cuartoscuro

“El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo”, así dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos la captura de Ismael “Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador.

Los mexicanos, quienes fueron arrestados el jueves 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, enfrentaban múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas “sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

“Que Ismael ‘Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López se encuentren bajo custodia representa un duro golpe para frenar el tráfico de drogas sintéticas, tales como el fentanilo y sus precursores. Este hecho refrenda nuestro compromiso compartido para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó el Gobierno de los Estados Unidos.

¿Cómo fue la captura de estos dos grandes capos?

El Gobierno de México aseguró que no participó en la operación de captura. El entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del sexenio pasado, así lo afirmaron durante su conferencia de prensa del 26 de julio de 2024.

“La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer; (la respuesta) es: no, el Gobierno de México no participó en esta detención o entrega”, indicó Rodríguez Velázquez ante la insistencia de la prensa.

La entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana contó que el 25 de julio de 2024, a las 15:30 horas, recibieron una llamada de la Embajada de Estados Unidos en México, en la que se les informó que Zambada y Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas.

En una segunda llamada, dijo, a las 15:45 horas, la Embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas a través de fotografías y de sus huellas dactilares.

Lo que se sabe del operativo en contra del “Mayo” Zambada

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, el jueves 25 de julio de 2024, entre las 7:10 y las 7:31 horas, se presentó ante agentes federales de Migración en Hermosillo, Sonora, un gestor de nombre Armando Ibarrola, quien explicó el plan de vuelo para una aeronave matrícula N8454Z, con programación de salida a las 8:00 horas de la mañana. El destino era el aeropuerto de Santa Teresa.

La aeronave, que sería piloteada por Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva, despegó puntualmente y, de acuerdo con los registros, con un solo pasajero: el piloto. El Gobierno de México también informó que Curtis Parker estaba en calidad de visitante en nuestro país, no estaba registrado como autoridad ni trabaja en la Embajada.

La aeronave, una avioneta tipo Cessna 205, aterrizó a las 10:19 horas en el aeropuerto de Santa Teresa con tres pasajeros y no con uno, como se había reportado.

La defensa de Zambada, a través de un comunicado, informó que su cliente había sido engañado por Joaquín Guzmán López, ya que le dijo que el viaje era para enseñarle unos terrenos y el “Mayo” siempre creyó que iban a un lugar de México y no de Estados Unidos.

Según su versión, Ismael había sido atado de pies y manos y sometido por al menos seis hombres en uniformes militares, lo que confirmaba una operación extraterritorial de agentes estadounidenses en México; sin embargo, el abogado del “Chapo” negó la traición.

Las contradicciones del operativo

Días después del operativo y de darse a conocer la noticia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, explicó que el avión no había salido de Sonora, sino de Culiacán, Sinaloa; es decir, desmentía la información de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de López Obrador.

Además, información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos daba cuenta de que la aeronave que transportó a los dos capos se trataba de una Beechcraft King Air y no de una Cessna 205, como se dijo al principio.

Finalmente, Ken Salazar, el entonces embajador estadounidense en México, informó que Guzmán López se entregó y que el “Mayo” había sido llevado contra su voluntad. Mientras que la Casa Blanca negó haber realizado una operación extraterritorial en violación a la soberanía de México.

“No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, publicó.

El “Mayo” Zambada contó su versión sobre el operativo en su contra

Días después de su detención en Estados Unidos, Ismael Zambada compartió una carta, a través de sus abogados, para contar su versión de los hechos. “Desde que fui traído en avión a Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de ambos países”, iniciaba el documento.

El mexicano explicó que contaría “los hechos reales” y enfatizó en que no se entregó ni fue voluntariamente a los Estados Unidos ni tampoco tuvo acuerdo con ninguno de los Gobiernos. “Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad”.

En la carta también contó que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de su estado, ya que había una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Así que le dijeron que además de Héctor Cuén y Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar.

Por lo que fue al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán. La reunión estaba prevista para las 11:00 horas e Ismel llegó antes.

“Vi una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Cháidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, se lee en el documento.

Mientras caminaba hacia el área de reunión vio a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. Los saludó brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Ahí también estaba Joaquín Guzmán López.

“Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometida a abuso físico, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, relató el “Mayo”.

Joaquín le quitó la capucha y lo ató con bridas al asiento. El vuelo duró entre dos y media y tres horas, sin escalas, hasta que llegaron a El Paso, Texas. En la pista, fue donde los agentes federales estadounidenses lo arrestaron.

Finalmente, el 21 de febrero de este año, Ismel mandó una segunda carta en la que, basada en sus derechos como mexicano, denunciaba situaciones irregulares e ilegales en los tribunales de Estados Unidos.

Y reiteraba: “Fui privado de mi libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños, posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio Mexicano hacia los Estados Unidos de América, por un particular mexicano, sin autorización de las autoridades mexicanas”.

