¿Qué personas con Inapam pueden recibir aguinaldo en 2025?

Inapam ofrece programa con oportunidades laborales. Foto: Cuartoscuro

El aguinaldo y otras prestaciones laborales también pueden llegar a los adultos mayores inscritos en el Inapam, gracias al programa de Vinculación Productiva, que impulsa su integración en empleos formales y remunerados. Esta iniciativa representa una ventaja para las personas mayores que buscan mantener una fuente de ingresos sin perder acceso a derechos laborales.

El programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores busca conectar a los adultos mayores con empresas, instituciones y empleadores que ofrezcan vacantes adaptadas a su experiencia y capacidades.

Aguinaldo y derechos laborales para personas con Inapam

Los adultos mayores que son contratados mediante Vinculación Productiva acceden a condiciones laborales legales, lo que implica el derecho a recibir aguinaldo en 2025, vacaciones, seguro social, utilidades y otras prestaciones.

El monto del aguinaldo depende del tipo de empleo y del salario acordado, pero en todos los casos aplica la obligación de pago mínimo de 15 días de salario, como establece la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el Inapam, las vacantes disponibles pueden ser de tiempo completo o medio tiempo, y están pensadas para fomentar la inclusión económica de las personas mayores sin poner en riesgo su salud o bienestar.

¿Cómo acceder al programa de Vinculación Productiva?

Para participar, las personas mayores deben contar con su credencial del Inapam vigente y registrarse en el módulo del instituto más cercano. El personal les orientará sobre el tipo de vacantes disponibles, requisitos de contratación y convenios con empresas que otorgan prestaciones de ley.

El programa mantiene colaboración con más de 3 mil empresas y organismos públicos y privados en todo el país, lo que permite una amplia oferta de opciones laborales, desde tareas administrativas y de atención al cliente, hasta labores de supervisión o asesoría técnica.

Apoyos complementarios para adultos mayores

Además de Vinculación Productiva, el Inapam continúa ofreciendo descuentos en servicios de salud, transporte, alimentación y educación, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y promover su autonomía económica.

El aguinaldo se convierte así en un reconocimiento al trabajo formal de este sector, mientras que el programa fortalece la inclusión laboral y social de quienes aún desean mantenerse activos.