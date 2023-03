¿Qué pueden hacer los hombres en el Día de la Mujer?

La lucha por los derechos y la igualdad de género incluye a todos, por ello un experto del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM explica en exclusiva para Unotv.com qué pueden hacer los hombres en el Día Internacional de la Mujer.

César Torres, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó algunas de las cosas que los hombres pueden realizar el Día Internacional de la Mujer.

Recordar que el Día de la Mujer no es un festejo

“No es un día para celebrar a las mujeres, es un día de protesta, es un día en el que se conmemora la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años”, dice Torres, quien sugiere no felicitar a las mujeres este día y no pensar que el 8 de marzo es un día de celebración, sino todo lo contrario.

“El Día de la Mujer no es un día de festejo, es un día de protesta ya que se conmemora la lucha de las mujeres, el cual viene del incidente ocurrido en 1908 en una fábrica de Nueva York, donde murieron muchísimas mujeres encerradas en un incendio”, explicó.

Foto: Uno TV.

Qué no deben hacer los hombres el 8M: guardar silencio

El especialista en estudios de género de la UNAM señaló que otra cosa que pueden hacer los hombres en el Día de la Mujer es guardar silencio, es decir, “no opinar sobre lo que hacen las mujeres, las maneras en las que protestan, sino más bien dejarlas que ellas sean las protagonistas de este día y de su propia lucha”.

Y sugiere que si un hombre quiere acompañar o participar durante las marchas de este 8 de marzo, es importante que éstos “no se ubiquen al frente de los colectivos, que respeten los espacios”.

Foto: Uno TV.

Crear espacios

Crear espacios para pensar ¿qué sucede con la masculinidad?, porque según el experto “es difícil ser mujer y ser hombre” en una sociedad patriarcal.

En términos generales “algo que pueden hacer los hombres es respetar, guardar silencio y aprovechar lo que están haciendo las mujeres para cuestionar los privilegios que da la masculinidad“, indicó el experto.

“Lo que podemos hacer los varones es inspirarnos en el trabajo contante que han hecho las mujeres. Son mujeres organizadas, mujeres que están hartas, que la rabia las está llevando a movilizarse y creo que podemos inspirarnos en el movimiento social de las mujeres el Día de la Mujer“.

Foto: Uno TV.

Recomendaciones de la UNAM hacia su personal masculino este Día de la Mujer

Por su parte, la UNAM emitió una serie de sugerencias hacia su personal masculino para este 8 de marzo, Día de la Mujer.

Continuar trabajando

En caso de un paro de actividades por parte de las mujeres, es importante que los hombres no suspendan sus actividades para así dar a notar su ausencia.

Ser solidarios

Evitar promover el odio a las protestas feministas y por el contrario reconocer la importancia del 8 de marzo y de las mujeres. Respetando las formas de lucha así como los espacios que han creado para organizarse y manifestarse.

Además de escuchar las demandas, las inquietudes y preocupaciones de las mujeres.

Reflexionar

Evitar felicitar o celebrar a las mujeres este día y promover la reflexión sobre ¿por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?, ¿cuáles son las desigualdades de género que se viven en el entorno?, ¿qué se puede hacer al respecto?

Luchar contra el machismo

Para tener un lugar más activo contra el machismo es necesario hablar sobre los posibles privilegios que los hombres tengan sobre las mujeres, por ejemplo, dónde hay desigualdad de género, dónde se ejerce violencia o complicidad, así como omisión o se minimice el daño que una conducta machista pueda provocar.

Crear espacios

Construir espacios seguros y libres de violencia hacia las mujeres, donde se pondere el diálogo abierto y la colaboración.

A propósito de las actividades en torno al 8M, la máxima casa de estudios de México señaló que “los hombres también son parte del problema que afecta a las mujeres, y por tanto también de la solución”.

“Podemos realizar acciones a favor de la igualdad de género en los espacios universitarios y en nuestras relaciones cotidianas”. UNAM