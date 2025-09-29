GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV / CUARTOSCURO

El 29 de septiembre se celebra en México el Día Nacional del Maíz, fecha que también coincide con la festividad de San Miguel Arcángel, considerado en muchas comunidades como guardián de la milpa. Por ello, la conmemoración del maíz se une a las festividades religiosas, reforzando el vínculo entre la agricultura, la fe y la cultura popular.

Ese mismo día, familias campesinas acostumbran cosechar los primeros elotes y participar en celebraciones con actividades educativas, culturales y recreativas. Además de comunidades indígenas, también se suman organizaciones sociales, escuelas y ciudadanos en general, quienes destacan el valor del maíz como base de la alimentación y de la identidad mexicana.

Origen del Día Nacional del Maíz

La conmemoración surgió en 2009 a partir del movimiento social “Sin maíz no hay país”, que buscaba visibilizar la importancia de los maíces nativos y la agrobiodiversidad de México.

En 2019, el Congreso decretó oficialmente el Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre, fecha que también coincide con la tradición agrícola de cosechar los primeros elotes y rendir homenaje a San Miguel Arcángel.

FOTO: Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación

Importancia del maíz en México

México es reconocido como centro de origen y diversidad del maíz. Según datos oficiales, en el país se cultivan 64 razas, de las cuales 59 son nativas.

Este grano es una herencia milenaria de los pueblos de Mesoamérica, quienes domesticaron al teocintle hace aproximadamente 10 mil años, lo que permitió pasar de sociedades nómadas a sedentarias y fundar las primeras civilizaciones mesoamericanas.

Hoy en día, el maíz sigue siendo un alimento esencial en la dieta nacional. Con él se preparan tortillas, tamales, atoles, bebidas y una gran variedad de guisos, además de su uso industrial en granos y hojas.

El maíz en la Península de Yucatán

En la Península de Yucatán, el maíz se cultiva con el sistema tradicional de milpa, asociado con frijol y calabaza.

Los granos se clasifican en cuatro colores que reflejan la cosmovisión maya:

Blanco (sak nal)

Amarillo (k’an nal)

Rojo (chac chob)

Negro (ek ju’ub)

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2024), en Yucatán la producción de maíz grano alcanzó 167 mil toneladas, lo que demuestra la importancia del cultivo en la región.

Símbolo de identidad y soberanía

El maíz no es sólo alimento: es identidad, cultura e historia de México.

Actualmente, las políticas públicas como el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla buscan reducir las importaciones, garantizar la producción nacional suficiente para el autoconsumo y fortalecer la soberanía alimentaria.

En cada grano de maíz hay campo, historia, trabajo campesino y una herencia milenaria que conecta el pasado con el presente de México.