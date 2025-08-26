“Que se denuncie”, responde Sheinbaum a señalamientos del “Mayo” Zambada

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la declaración de culpabilidad de Ismael “el Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ante una Corte en Nueva York. El capo aseguró que políticos y exfuncionarios mexicanos recibieron sobornos, a lo que la mandataria respondió que estos dichos deben convertirse en denuncias formales.

En conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que hasta ahora su Gobierno sólo conoce la información difundida de manera pública y que Estados Unidos no ha compartido detalles sobre la operación que derivó en la captura del narcotraficante hace más de un año.

Sheinbaum pide pruebas ante dichos de sobornos

Sobre los señalamientos del “Mayo” Zambada, Sheinbaum afirmó: “Pues tendría que haber una denuncia porque puede decir este tema, pero a quién le daba dinero de acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia en particular”.

La presidenta añadió que será importante analizar cómo se dio la llegada de Zambada a Estados Unidos, las declaraciones oficiales de la administración de Joe Biden y los testimonios de abogados y fiscales norteamericanos en torno al proceso.

El caso García Luna, en el mismo nivel que capos

Sheinbaum recordó las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi y de funcionarios de la DEA, quienes equipararon al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna con narcotraficantes de alto perfil. “Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el de la DEA: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: primero García Luna, el segundo el Chapo y el tercero el Mayo”, comentó.

La mandataria recalcó que su administración ha mantenido colaboración con Estados Unidos para combatir a los grupos criminales. “Ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el Gobierno de México en la reducción de los delitos, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos de la delincuencia organizada”, añadió.