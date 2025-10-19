¿Qué se sabe sobre la muerte de Stephania Carmona, joven asesinada dentro de la Guardia Nacional?

GENERANDO AUDIO...

Stephania Carmona Rojas, una joven de 20 años originaria de Ajalpan, Puebla, fue asesinada dentro de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, Guerrero. Su cuerpo fue encontrado el pasado 15 de octubre en un campo de tiro, con impactos de bala en la cabeza.

Aunque en un inicio se reportó que los hechos ocurrieron mientras realizaba prácticas de adiestramiento; posteriormente esta versión se cuestionó por familiares y colectivos, quienes señalan que Stephany había denunciado acoso dentro de la corporación semanas antes de su muerte.

El caso generó indignación nacional y encendió el debate sobre la violencia de género dentro de las fuerzas armadas mexicanas.

¿Qué se sabe del caso Stephania Carmona?

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que las fiscalías de Puebla y Guerrero colaboran en las investigaciones para esclarecer la muerte de la joven elemento de la GN. Armenta pidió no especular, pero garantizó que se llegará hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Militar abrió una carpeta de investigación, donde tras una serie de investigaciones se logró la detención del sargento segundo Yair Manuel “N”, presunto responsable del disparo que terminó con la vida de la joven. Fue arrestado el 18 de octubre y permanece bajo custodia de autoridades castrenses.

La madre de la víctima, María Fernanda Carmona, dijo a la prensa local, que recibió versiones contradictorias sobre la muerte de su hija:

“Me dijeron que había salido de cirugía, pero cuando llegué al hospital la encontré dentro de una bolsa negra. Nada de lo que me dijeron tenía sentido.”

Cabe destacar que antes de morir, Stephania Carmona envió mensajes que revelan el ambiente de violencia que enfrentaba dentro del cuartel:

"Me ha robado mucho tiempo, momentos con mi familia que jamás recuperaré. Me han humillado, gritado, madreado, hasta acosado y aquí sigo."

A pesar de todo, decía continuar porque su trabajo representaba su sueño. “Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”, escribió en otra conversación, confirmando que había denunciado formalmente sin obtener respuesta; no obstante, la prensa local afirmó que esta denuncia nunca la tomaron en cuenta las autoridades militares.

Compañeras de la GN y colectivos feministas exigieron justicia y una investigación con perspectiva de género, al señalar que existe un patrón de hostigamiento y represalias contra mujeres dentro de las fuerzas federales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.