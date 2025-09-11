GENERANDO AUDIO...

Gas LP. Foto: UnoTV

La tragedia registrada este 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas LP sufrió una volcadura y, posteriormente, explotó, ocasionando, hasta el momento, la muerte de cinco personas y decenas de lesionados, abre el debate, una vez más, sobre la operación y circulación de estos vehículos.

A continuación, aquí en UnoTV.com te decimos a detalle las señales de seguridad que debe de portar una pipa de gas LP y dónde denunciar incumplimientos de las mismas.

¿Qué señales y protecciones debe tener una pipa de Gas LP?

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, “Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. — condiciones de seguridad, operación y mantenimiento”, regula los requisitos que deben cumplir las pipas, auto-tanques y vehículos de reparto.

Entre los elementos que se solicitan destacan:

Dispositivo de identificación electrónica del vehículo para trazabilidad.

del vehículo para trazabilidad. Señalización visible de que transporta material peligroso, como distintivos, rótulos con leyendas como “Gas LP” o “ Flamable ”. (Esto forma parte de la norma que regula unidades que transportan sustancias peligrosas, la NOM-004-SCT-2008 , complementaria al transporte de Gas LP).

“ ”. (Esto forma parte de la norma que regula unidades que transportan sustancias peligrosas, la , complementaria al transporte de Gas LP). Válvulas de seguridad como de relevo de presión , exceso de flujo , no retroceso , etc., que estén en buen estado y protegidas.

, , , etc., que estén en buen estado y protegidas. Superficies externas del recipiente o tanque sin abolladuras profundas, grietas, fisuras o corrosión que comprometan la integridad.

que comprometan la integridad. Documentación visible y vigente: dictamen de conformidad con la norma, certificado de fabricación de los tanques, póliza de seguro, registro del vehículo ante la Secretaría de Energía, bitácora de mantenimiento.

En caso de que una pipa que transporta gas LP no tenga las mencionadas características, incumple los estándares legales de seguridad.

¿Dónde denunciar si una pipa no tiene estas señales?

Si observas que una pipa de Gas LP no cuenta con las señalizaciones o condiciones que exige la normativa, puedes acudir a:

Secretaría de Energía (SENER), Dirección General de Gas LP , responsable de hacer cumplir la NOM-007-SESH-2010.

, responsable de hacer cumplir la NOM-007-SESH-2010. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) , en los casos que involucran riesgo para la seguridad pública y medio ambiente.

, en los casos que involucran riesgo para la seguridad pública y medio ambiente. Protección Civil local o estatal: realizan operativos de revisión de pipas y transporte de gas para asegurar que cumplan normas de seguridad.

local o estatal: realizan operativos de revisión de pipas y transporte de gas para asegurar que cumplan normas de seguridad. Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): si hay afectación al consumidor, por ejemplo, falta de sellos, malas condiciones que impliquen riesgo. PROFECO dispone de correo para gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx.

Importancia del cumplimiento y sanciones

El no cumplir estas señalizaciones y condiciones legales pone en riesgo la seguridad pública, ya que una fuga o explosión de gas LP puede provocar daños graves.

Además, la NOM-007-SESH-2010 prevé sanciones administrativas y el retiro del servicio para vehículos con anomalías críticas.

