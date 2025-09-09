¿Qué significa declarar a alguien “persona non grata”?
Cuando un país declara a alguien persona non grata, lo está expulsando o rechazando oficialmente dentro de sus fronteras. Este recurso está previsto en el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que regula la convivencia entre Estados.
De acuerdo con este tratado, el Estado anfitrión puede tomar la decisión en cualquier momento y sin necesidad de explicar sus motivos. La persona afectada debe abandonar el país en un plazo determinado —que puede ir de 24 a 48 horas— o, si aún no ha ingresado, simplemente se le niega la entrada.
¿Qué implica ser persona non grata?
- Expulsión inmediata de un diplomático o representante extranjero
- Pérdida de reconocimiento oficial como parte de una misión internacional
- Posibles medidas de reciprocidad, donde el otro país expulsa a un diplomático de igual rango
En la práctica, esta figura suele aplicarse cuando un diplomático viola leyes nacionales, espía o interfiere en asuntos internos.
Casos recientes en Perú y México
En Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una moción para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tras sus declaraciones sobre la vacancia de Pedro Castillo. Los legisladores aseguraron que sus dichos representan un “agravio a la institucionalidad peruana”.
Antes, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también recibió este calificativo por parte del Congreso peruano, debido a sus críticas al Gobierno de Dina Boluarte.
Congresistas como Maricarmen Alva señalaron que estas medidas no buscan afectar la relación entre pueblos, sino defender la soberanía. Sin embargo, otros legisladores como Alex Flores consideraron que se trataba sólo de opiniones personales y no de injerencia oficial.
El acuerdo más reciente será enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que definirá los pasos diplomáticos a seguir.