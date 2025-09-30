GENERANDO AUDIO...

El ataque al centro de ICE fue el 24 de septiembre. Fotos: AFP

Miguel Ángel García, migrante mexicano de 32 años, murió tras resultar herido en el ataque armado contra un centro de ICE en Dallas, Texas, ocurrido la semana pasada. El hombre permaneció hospitalizado desde el 24 de septiembre hasta que fue retirado del soporte vital, informó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

¿Quién era el mexicano Miguel Ángel García, víctima de ataque a ICE en Dallas?

De acuerdo con LULAC, Miguel Ángel García era padre de cuatro hijos y su esposa se encuentra embarazada del quinto. La familia detalló que el mexicano trabajaba como pintor y buscaba sostener a sus hijos.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban”, declaró su esposa, Stephany Gauffeny, en un comunicado difundido por la Liga.

La madre de Miguel Ángel García apenas fue deportada

La familia informó que la madre de García fue deportada hace dos meses y ahora solicita una visa para poder despedirse de su hijo.

En palabras de su esposa:

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarle a nuestros hijos que su padre se ha ido”

El mexicano vivía en Estados Unidos desde hace unos 20 años.

En la plataforma GoFundMe, se creó una cuenta para recaudar fondos para la recuperación de Miguel. La iniciativa fue de su cuñada, de acuerdo con el medio Dallas News, y hasta la mañana del martes 30 de septiembre, se reunieron 62 mil dólares.

En la actualización de la cuenta se confirmó su fallecimiento e informó que el dinero será destinado para los gastos funerarios de García.

Migrantes muertos y heridos tras ataque en Dallas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que tres migrantes fueron baleados durante la emboscada contra el transporte de ICE:

Norlan Guzmán Fuentes , de 37 años, originario de El Salvador, murió el mismo día del ataque

, de 37 años, originario de El Salvador, murió el mismo día del ataque Miguel Ángel García Hernández , de 32 años, de México, falleció seis días después

, de 32 años, de México, falleció seis días después José Andrés Bodones Molina, de Venezuela, permanece hospitalizado en estado reservado

Ataque en oficina de ICE en Dallas

El ataque en la oficina de ICE en Dallas ocurrió el 24 de septiembre. Durante el incidente, tres detenidos resultaron heridos de bala y uno de ellos murió en el lugar. Las autoridades identificaron a la primera víctima como Norlan Guzmán-Fuentes.

Las investigaciones señalan que el atacante, Joshua Jahn, de 29 años, disparó desde un tejado cercano contra las instalaciones. De acuerdo con las autoridades, Jahn tenía un rechazo hacia el gobierno de EE. UU. y buscaba generar terror matando a agentes federales. Ningún miembro del personal de ICE resultó herido. El agresor se quitó la vida tras el ataque.

