Orión Hernández. Foto: AFP.

El 7 de octubre de 2023, Hamás, movimiento político y militar palestino, perpetró los mayores ataques de la historia reciente a Israel. Se estima que alrededor de mil 200 personas murieron, 250 fueron secuestradas y cientos más resultaron lesionadas.

Entre los rehenes que tomó el movimiento político y militar palestino se encontraba el franco-mexicano Orión Hernández, quien al momento de los ataques disfrutaba del Festival de Música Nova, en la ciudad de Reim, junto a otras personas, entre ellas su novia Shani Louk.

Ambos, de acuerdo con reportes, fallecieron durante los ataques; sin embargo, sus cuerpos fueron secuestrados por Hamás y posteriormente recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

¿Quién era Orión Hernández?

Orión Hernández, de 31 años de edad, nació en el estado de Morelos. Contaba con doble nacionalidad, francesa por parte de su madre y mexicana por su padre. Aunque viajaba mucho, residía en México y era padre de una hija pequeña.

Le apasionaba la música, por lo que se desempeñaba como DJ, así como productor musical y organizador de festivales de música electrónica.

El joven “tenía un profundo amor por la música y el baile, trabajaba como productor musical y visitaba festivales de música de todo el mundo”, afirmó el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos de Israel.

Su trabajo le permitió realizar eventos en Ciudad de México y Tulum, en México, así como otras naciones, entre las que figuran Grecia, India y Países Bajos, donde no solo laboraba, sino también disfrutaba de los festivales musicales.

Familiares de Hernández lo describían como un “aventurero, amante de la naturaleza y los viajes, sociable y generoso, un padre devoto de su pequeña hija”.

La última publicación que realizó en su cuenta de Facebook fue el 30 de septiembre de 2023, días antes de los ataques de Hamás a Israel. Es una foto en donde sale con una bebé, aparentemente su hija.

Cuerpo de Orión Hernández y de otros dos rehenes, recuperados por las FDI

El 24 de mayo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la recuperación del cuerpo de Orión Hernández y el de otros dos rehenes secuestrados por Hamás en una operación en Jabaliya, al norte de Gaza.

