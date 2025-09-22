¿Quién es Ana Covarrubias, la nueva presidenta de El Colmex?

GENERANDO AUDIO...

Ana Covarrubias, presidenta de El Colmex. Foto: UnoTV

Este lunes 22 de septiembre, la doctora Ana Covarrubias Velasco tomó posesión como la nueva presidenta de El Colegio de México (Colmex) para el periodo 2025-2030. Así, la experta en Relaciones Internacionales se convierte en la segunda mujer en encabezar esta institución académica en más de 80 años de historia, después de Silvia Giorguli Saucedo.

Su nombramiento marca un paso más en la presencia de mujeres al frente de las universidades en México, donde poco a poco se rompe el llamado “techo de cristal” en la educación superior.

¿Quién es Ana Covarrubias, nueva directora de El Colmex?

Ana Covarrubias, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, desde 1995 se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) del Colmex. También ha desempeñado diversos cargos de gestión, entre ellos la coordinación de licenciaturas, la dirección del CEI y la coordinación general académica del Colegio.

También es investigadora nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI/SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), se especializa en política exterior de México y multilateralismo regional.

Su trabajo académico la llevó a participar en debates diplomáticos y académicos tanto en el país como en el extranjero, en colaboración con universidades de América, Europa y Asia

Ha impartido cursos y diplomados en instituciones como el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores

Su producción académica incluye artículos en revistas de alto impacto y libros especializados que la colocan como una de las voces más reconocidas en el estudio de la política exterior mexicana.

¿Quiénes son las mujeres rectoras de universidades en México?

Con su nombramiento, Ana Covarrubias se convierte en la responsable de encabezar los trabajos de El Colegio de México durante los próximos cinco años, en relevo de Silvia Giorguli Saucedo.

El liderazgo femenino en la educación superior mexicana ha crecido en los últimos años. A continuación, una lista actualizada de algunas de las mujeres que actualmente encabezan universidades públicas y privadas en el país:

Universidad Rectora Periodo Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Lilia Cedillo Ramírez 2021-2025 Universidad de Sonora (US) María Rita Plancarte Martínez 2021-2025 Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) Norma Liliana Galván Meza 2022-2028 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) Sandra Yesenia Pinzón Castro 2023-2025 Universidad de Guanajuato (UG) Claudia Susana Gómez López 2023-2027 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Yarabí Ávila González 2023-2027 Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQRoo) Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo 2023-2027 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Viridiana Aydeé León Hernández 2023-2029 Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Sylvia Lorena Amaya 2024-2027 Universidad de Guadalajara (UdeG) Karla Alejandrina Planter Pérez 2025-2031 Universidad Panamericana (UP) Fernanda Llergo Bay 2020-2026 Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Rosa María Torres Hernández Vigente Universidad Tecnológica de México (UNITEC) Gabriela Martínez Morales Desde 2023 Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Tania Rodríguez Mora Vigente El Colegio de México (Colmex) Ana Covarrubias Velasco 2025-2030 Universidad Estatal de Sonora (UES) Martha Patricia Patiño Fierro Desde 2024 UdeG — CUCEA Mara Nadiezhda Robles Villaseñor 2025-2028 UdeG — CUChapala Patricia Rosas Chávez 2025-2028

En su toma de protesta, Covarrubias destacó que buscará que El Colmex se convierta en referente para el uso ético y eficiente de la inteligencia artificial (IA).