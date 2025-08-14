GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Carlos Alberto Treviño Medina, quien dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, fue detenido en Estados Unidos en relación con el caso Odebrecht y será deportado a México para enfrentar acusaciones de corrupción, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Formación académica

Originario de Nuevo León, Treviño es ingeniero en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En la misma institución obtuvo dos posgrados: una Maestría en Administración de Empresas y una Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.

Trayectoria en el sector público

Con más de dos décadas de experiencia en la administración pública, ocupó cargos clave en:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (subsecretario de Egresos, 2012)

(subsecretario de Egresos, 2012) Secretaría de Energía (oficial mayor, 2005)

(oficial mayor, 2005) Secretaría de Economía (oficial mayor, 2005–2006)

(oficial mayor, 2005–2006) Instituto Mexicano del Seguro Social (director de Finanzas, 2014–2016)

(director de Finanzas, 2014–2016) Financiera Rural (director general, 2012–2014)

Puestos en Pemex

En la empresa productiva del Estado, Treviño ocupó diversas posiciones estratégicas:

Director Corporativo de Finanzas (2010–2011)

Director Corporativo de Administración (2011–2012 y 2016)

Director Corporativo de Administración y Servicios (2016–2017)

El 27 de noviembre de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lo nombró director general de Pemex, en sustitución de José Antonio González Anaya.

Vinculación con el caso Odebrecht

Tras dejar el cargo en 2018, la Fiscalía General de la República lo señaló por presuntos sobornos relacionados con el caso Odebrecht, a partir de las denuncias de Emilio Lozoya Austin.

La investigación apunta a pagos indebidos y actos de corrupción que habrían ocurrido durante su paso por Pemex.

Situación legal actual

Su arresto en Estados Unidos marca un nuevo capítulo en el caso Odebrecht. La mandataria mexicana confirmó que será deportado y juzgado en México por presuntos delitos de corrupción. La detención lo coloca como una de las figuras más relevantes en el entramado judicial que involucra a exfuncionarios de alto nivel y a la petrolera estatal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]