Luchador incansable: Emilio Betancourt ya venció más de 10 veces el cáncer

Vivir sin excusas y tener los mejores años de su vida es una constante para Emilio Betancourt, quien, a sus 25 años, y tras vencer el cáncer en 10 ocasiones, se ha convertido en un destacado influencer de vida y conferencista, pese a que, en el camino que ha recorrido para enfrentar la enfermedad, ha perdido una pierna, un pulmón y una costilla.

Emilio ha explicado que, “mientras la música siga sonando”, él continuará cumpliendo sus sueños. En Unotv.com, te contamos la historia del joven, quien no se deja vencer, pese a que el cáncer, la víspera, regresó a su vida.

Emilio Betancourt, originario del estado de Jalisco, es un joven que se ha convertido en atleta paralímpico, ultramaratonista, conferencista, modelo, coach ejecutivo e, incluso, ha participado en un reality show.

Como él mismo lo cuenta, a los 13 años fue diagnosticado con cáncer de hueso.

Un año después, decidió que el destino tenía algo mucho mejor para él, y estaba dispuesto “a dar sangre, sudor, lágrimas y fatigas por vivir”.

A los 14, sobrevivió al cáncer y comenzó a reescribir su vida, “ahora con mucho más amor y mucha más fuerza”.

A los 15, el cáncer lo dejó “para siempre herido de una pierna y entonces decidí subirme a una silla de ruedas y correr como nunca lo había hecho”.

Para cuando tuvo 16 años, participó en sus primeras paralimpiadas. Y, para sus 17 años, se hizo maratonista.

Al cumplir la mayoría de edad, Emilio perdió su pierna a causa del cáncer, aunque esto no evitó que se convirtiera en ultramaratonista. También empezó a contar su historia para inspirar y motivar a los demás.

Se hizo conferencista y, a los 19 años, comenzó a viajar por el país. Un año después, se certificó como Coach Ejecutivo avalado por la International Coaching Federation, además de ser modelo.

Con 21 años, Emilio formó parte de un reality show en México y se convirtió en la primera persona “adaptada” en un proyecto de esta naturaleza.

Fu el pasado 4 de agosto que Emilio Betancourt, ya con 25 años, reveló que el cáncer había vuelto “y creo que es mi momento de partir”.

Tras haber vencido en más de 10 ocasiones esta enfermedad, señaló que ya no tenía más opciones de tratamiento.

“En mis conferencias, a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que el Canelo; sin embargo, en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que ya no tengo opciones de tratamiento”.

Pero, a pesar de esta noticia por parte de los doctores, y como es su costumbre, sigue con sus sueños.

“El día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad porque en esta vida he amado tanto como pude amar, he perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr, así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle estoy listo para ir a casa señor”.

Emilio Betancourt.