¿Quién es Genaro Lozano, analista, activista y nuevo embajador de México en Italia?

Genaro Fausto Lozano Valencia, académico, analista y activista. Foto: Cuartoscuro.

El académico, analista y activista Genaro Fausto Lozano Valencia fue ratificado como nuevo embajador de México en Italia, por la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Genaro Lozano, nuevo embajador de México en Italia?

Genaro Fausto Lozano Valencia cuenta con la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y estudió el doctorado y la maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research.

Es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y en el de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana desde el 2007.

Genaro Lozano fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y profesor en el ITAM de 2004 a 2013.

Se desempeñó como editorialista del Grupo Reforma. Titular de Hora21 en Forotv, así como conductor de la mesa de debate Sin Filtro. Panelista en el programa Tercer Grado y conductor de “Antes de Acostarnos” de N+Media.

Ha escrito para The Washington Post, Esquire, Harperz Bazar, Monocle, Domus, Americas Quarterly, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, Gulf News de Dubai, El Imparcial, entre otros.

Asimismo, el activista y defensor de los derechos humanos y de los animales no humanos, es integrante del Consejo de GIRE. Asambleísta Emérito en Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED); además de miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.