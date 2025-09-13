GENERANDO AUDIO...

“El Abuelo” fue trasladado a México y puesto a disposición de las autoridades

Hernán “N”, conocido como “El Abuelo”, se encontraba prófugo en Paraguay. Es señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, grupo dedicado a narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en el sureste de México.

De acuerdo con autoridades, “El Abuelo” era considerado uno de los principales operadores de esta célula criminal en Tabasco, donde un juez emitió en febrero una orden de aprehensión en su contra. También tenía una Notificación Roja de Interpol México, girada en julio, que permitió su localización fuera del país.

El papel de “El Abuelo” en “La Barredora”

Investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera identifican a Hernán “N” como el presunto jefe de “La Barredora”, una organización vinculada con delitos como la extorsión a comerciantes locales y el control de puntos de venta de droga.

Se le detuvo en Paraguay, desde donde presuntamente mantenía comunicación con operadores en México para continuar con las actividades delictivas del grupo. Su captura representa un golpe a la estructura de esta organización que operaba con violencia en la región.

Detención de Hernán “El Abuelo”

La detención se realizó a través de un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo del gobierno paraguayo.

Tras su aseguramiento, “El Abuelo” fue trasladado a México y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los delitos que se le imputan: asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Cero tolerancia a la impunidad

El operativo responde a la política de Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Las autoridades destacaron que este arresto es parte de la estrategia para desmantelar redes criminales como “La Barredora” y reforzar la seguridad en los estados donde mantenían presencia.

