Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sido vinculada con la organización criminal “La Mayiza”, facción del fragmentado Cártel de Sinaloa, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, la también exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, ha señalado desconocer tales señalamientos y negar que sus cuentas bancarias estén congeladas.

Asimismo, la legisladora bajacaliforniana dijo que recientemente fue a territorio estadounidense para visitar a un familiar y no tuvo ningún inconveniente con el ingreso.

¿Quién es Hilda Araceli Brown, diputada de Morena ligada con “La Mayiza”?

Hilda Araceli Brown Figueredo nació el 2 de octubre de 1970, en Playas de Rosarito, Baja California.

Al interior de Morena, ocupó el cargo de coordinadora municipal en 2011, así como coordinadora de la consulta nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y coordinadora estatal de afiliación de Morena en 2018.

Para el periodo 2021-2024, fue presidenta municipal de Playas de Rosarito y actualmente es diputada federal por Morena.