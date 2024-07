¿Quién es Ismael “Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa detenido en EU?

Ismael “Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Fuente: Reuters

Ismael “Mayo” Zambada fue detenido en Texas, Estados Unidos, país en donde se le señala por la distribución de fentanilo. El histórico líder del cártel de Sinaloa permanecía prófugo desde hace décadas. Pero ¿quién es el narcotraficante? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es el “Mayo” Zambada?

Socio de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, juzgado y encarcelado en Estados Unidos, el “Mayo” Zambada es señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Se sabe que el “Mayo” es originario de Sinaloa, estado en donde opera su organización criminal.

Reportes señalan que el importante capo mexicano tiene 76 años y, por décadas, había sorteado a las autoridades, quienes no lograban detenerlo. Aunque es identificado como líder del Cártel de Sinaloa, el “Mayo” Zambada no era tan conocido como su socio, el “Chapo” Guzmán.

De acuerdo con información de Proceso, el “Mayo” Zambada se habría iniciado en las filas del crimen organizado a los 16 años.

Sin embargo, su nombre salió a flote luego de que el narcotraficante otorgara una entrevista al periodista Julio Scherer García para la revista Proceso. En aquella plática, el capo mexicano habló sobre su relación con el “Chapo” Guzmán.

“El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia”, dijo para la revista.

Tras la entrevista, que publicó el 4 de abril del 2010, la imagen del “Mayo” Zambada se popularizó portando una gorra que cubría gran parte de su cara.

Además, en la década los 90, el nombre del capo surgió en televisión nacional cuando, en el programa de Paco Stanley, el conductor leyó un mensaje que, presuntamente, el narcotraficante le habría escrito.

El “Mayo” Zambada había sido buscado por las autoridades durante décadas sin que, hasta este jueves, hubiera estado en la ley como su amigo y socio Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”.

Aunque en las filas del crimen organizado no sólo se conoce la participación del “Mayo”, pues también se sabe de familiares de Zambada que son parte del grupo del narcotráfico.

¿Dónde y cómo fue la detención de Ismael “Mayo” Zambada?

Según reportes, al capo de 76 años lo detuvieron en Texas, Estados Unidos, tras un operativo. Hasta donde se sabe, el líder y cofundador del Cártel de Sinaloa estaba en un aeropuerto privado en El Paso.

Hasta la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, agentes arribaron a la zona en donde se logró la detención de uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados.

Por el capo, la DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

¿Quiénes son los hijos del “Mayo” Zambada?

Del capo mexicano se conocen, al menos, cinco hijos. Uno de ellos, detenido por su participación en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Junto a Rosario Niebla Cardoza, el “Mayo” procreó a:

María Teresa

Midiam Patricia

Modesta

Mónica del Rosario

Jesús Vicente

Aunque a las hijas del líder del Cártel de Sinaloa se les acusó por presunto lavado de dinero en favor de la organización criminal, fue el varón del “Mayo” el que más relevancia ganó por su participación activa en el grupo del narcotráfico encabezado por su padre y el “Chapo” Guzmán.

Jesús Vicente, más conocido como “Vicentillo“, fue detenido en 2009 en México y, posteriormente, extraditado a Estados Unidos, en donde fue juzgado y sentenciado en 2019. Se sabe que el hijo del capo colaboró con las autoridades.

¿De qué está enfermo el “Mayo” Zambada?

Según informes, la salud del “Mayo” Zamabada estaría bastante mermada, pues se reporta que el capo mexicano padece diabetes. Además, también estaría enfrentando un problema de rodilla desde hace un tiempo.

Supuestamente, la crisis de salud con la que lucha Zambada habría sido la razón por la que los hijos del “Chapo” Guzmán habrían buscado apoderarse del control del Cártel de Sinaloa.