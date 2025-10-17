GENERANDO AUDIO...

Tapia militó en el PRI. Fotos: Fb| Chema Tapia Franco / Cuartoscuro

El nombre de José María Tapia Franco volvió a ocupar la agenda pública tras las recientes afectaciones en cinco estados del país provocadas por las lluvias, que dejaron más de 70 personas muertas y decenas de desaparecidos.

En medio de la emergencia, se reavivó el debate sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminado en 2021 por el Gobierno federal bajo el argumento de corrupción y falta de transparencia. En este contexto, Tapia fue mencionado por su papel como director general del Fonden entre 2013 y 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Tapia no forma parte de Morena”, Luisa Alcalde

Los daños recientes que dejaron las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y la estrategia del gobierno actual para ayudar a los damnificados, fueron los factores que generaron un debate con Tapia como protagonista por su unión a Morena y cercanía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En un evento público en Hermosillo Sonora, este viernes, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, aclaró que José María Tapia no forma parte del partido guinda.

“En el caso de esta persona, José María Tapia quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Nosotros ya hicimos un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte” Señaló Luisa María Alcalde

La coordinadora agregó que Tapia actualmente “está en el Partido Verde Ecologista”.

Durante su administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a la atención de emergencias.

Aunque Tapia ya no forma parte de Morena, según lo declarado por Alcalde, el político contendió en 2024 por la Ciudad de Querétaro representando al partido en alianza con PT y el PVEM.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Controversias durante su gestión en el Fonden

Uno de los episodios más recordados ocurrió en septiembre de 2013, cuando el paso simultáneo de dos huracanes afectó diversas regiones del país. En esos días, Tapia fue visto en Las Vegas, donde se hospedó en un hotel de lujo y fue captado apostando en un casino, mientras México enfrentaba una de las emergencias más graves de ese año.

La Secretaría de Gobernación confirmó que el entonces funcionario estuvo fuera del país durante los días clave de coordinación de auxilios, lo que provocó críticas y advertencias de sanción. El hecho derivó en un amplio debate sobre la responsabilidad institucional en el manejo del Fonden.

Trayectoria política de José María Tapia

Previo a dirigir el fondo, Tapia ocupó diversos cargos administrativos y políticos:

Director General para la Gestión de Riesgos en la Secretaría de Gobernación ( 2013-2016 )

en la Secretaría de Gobernación ( ) Subdirector en el Registro Federal de Electores del IFE

Delegado del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal

en el Distrito Federal Secretario particular del director jurídico de la SAGARPA

En el ámbito político, ha sido senador suplente por Sonora (2015-2018), coordinador estatal de campaña presidencial del PRI en 2018, y secretario de acción electoral del CEN del PRI. También fue asesor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y diputado local en el Distrito Federal.

De militante priista a aspirante de Morena

Después de más de una década de militancia en el PRI, José María Tapia cambió de rumbo político. En 2024, buscó la presidencia municipal de Querétaro con el respaldo de Morena, aunque no resultó electo.

Su trayectoria genera debate dentro y fuera de Morena, especialmente por su pasado al frente del Fonden, fondo que fue eliminado con el argumento de haber funcionado con opacidad y presunto desvío de recursos.

El nombre de Tapia se vincula nuevamente al tema del manejo de fondos públicos en momentos en que miles de familias afectadas por desastres naturales esperan la recuperación de los mecanismos de apoyo institucional.