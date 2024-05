¿Quién es Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro, y por qué la relacionan con la muerte del activista Homero Gómez?

Señalan a la regidora en el caso de la muerte de Homero Gómez. Foto: Cuartoscuro.

“Me están amedrentando. No había un sólo motivo, Homero era mi amigo”, fue parte del posicionamiento dado por Erika Karina Alvarado Alcántar, regidora en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, tras el estreno del documental “El guardián de las monarcas”, que habla sobre Homero Gómez González, un ambientalista que se dedicó a proteger a la mariposa monarca y a quien hallaron muerto en el año 2020.

Pero ¿quién es Karina Alvarado y por qué relacionan a la regidora con el fallecimiento del activista que, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pudo morir ahogado y no asesinado?

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Quién es Karina Alvarado, regidora señalada por la muerte de Homero Gómez?

Erika Karina Alvarado Alcántar estudió la licenciatura de Mercadotecnia y cuenta con la maestría en Administración Pública.

De 2016 a 2018, se desempeñó como delegada regional del Turismo en Zitácuaro.

Durante la administración 2018-2021, ocupó el puesto de regidora en el municipio de Zitácuaro, cargo que ostenta en el mismo ayuntamiento michoacano para el trienio 2021-2024.

¿Por qué relacionan a Karina Alvarado con la muerte del activista?

En un video, Karina Alvarado señaló que, tras el estreno del documental “El guardián de las monarcas”, ha recibido innumerables mensajes en su contra.

Aunque manifestó que no cerrará sus cuentas en redes sociales y no estar aspirando a un puesto de elección popular, dijo sentir un ataque muy fuerte de la ciudadanía.

Asimismo, precisó los ataques existentes hacia su persona.

“Hacer este posicionamiento que viene derivado de la publicación de un documental, ‘El guardián de las monarcas’, en Netflix, donde hay o genera ciertas dudas, inquietudes hacia mi persona, así como hacia la desaparición y la trágica muerte de Homero, que fue un ambientalista michoacano, y antes que otra cosa, reconocer el gran trabajo que él realizó a lo largo de toda su vida por preservar, por conservar, por cuidar los bosques y a la mariposa monarca”. Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro.

No me buscaron de la manera correcta

Sobre no haber participado para dar una declaración sobre lo ocurrido con Homero Gómez, la funcionaria de Michoacán aclaró que, más allá de mensajes por redes sociales, Netflix no la buscó personalmente y no le explicaron el proyecto.

Además, la familia del ambientalista tampoco le pidió estar en el documental.

“No me buscaron de la manera correcta (Netflix), me escribieron por Instagram, después me mandaron WhatsApp, pero nunca me buscaron en mi oficina o no intentaron explicarme bien de qué se trataba el asunto y no le di mayor relevancia al asunto. Tampoco nadie de la familia de Homero me pidió participar en el documental, entonces no lo vi necesario estar participando”. Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro.

Nunca me he amparado

En cuando a los supuestos amparos que ella habría buscado tramitar tras el hallazgo del cuerpo de Homero Gómez, lo catalogó como mentira.

La regidora hizo hincapié en que nunca ha tramitado un documento de esa índole, además de no haber necesitado los servicios de un abogado.

“En ese documental hay varias imprecisiones, muchas de ellas las hace una señora que fue síndica en Ocampo; para empezar, ella dice que yo me amparé, cosa que es totalmente mentira. Yo en la vida he tramitado un amparo, nunca he necesitado los servicios de un abogado, y ella lo afirma y ése es uno de los principales puntos que ahorita me traen atacada en redes sociales, que por qué me amparé cuando eso es una total mentira”. Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro.

No tomé las cosas de Homero Gómez

En lo referente a los objetos personales de ambientalista encontrados con un acompañante de Karina Alvarado, la regidora detalló que un compañero, de nombre Jorge, las tomó “de manera natural” después de encontrarlas olvidadas en la localidad El Soldado.

“Otro compañero que se llama Jorge, que también estaba ahí, pero entiendes que eso es algo natural. Si tú estás conviviendo con varias personas y alguien olvida su bolsa, su celular ¿qué es lo más lógico? Tú lo vas a agarrar, te lo llevas porque él ya no estaba y se lo entregas al otro día. Nunca se iba a imaginar que iba a suceder lo que pasó, pero yo no tomé las cosas”. Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro.

La regidora Karina Alvarado señaló que en su momento participó y colaboró con las autoridades para esclarecer lo ocurrido con el activista y al final concluyeron que no tuvo relación con la muerte.

Sin embargo, todo este tipo de declaraciones en el documental de la plataforma de streaming la pusieron en el ojo de la opinión pública y ponen en duda su reputación.

Adelantó que continuará trabajando de manera normal, a pesar de los constantes señalamientos y mensaje recibidos en sus cuentas de redes sociales.

“Me mandan mensajes, pero muy agresivos y también es por eso que estoy dando este posicionamiento (…) Me están amedrentando (…) Estoy sintiendo un ataque muy fuerte de la ciudadanía y creo que no lo merezco. El error fue haber estado en un lugar donde tal vez no debí de haber estado. No había un sólo motivo por el cual yo tuviera que hacer algo de esa magnitud en contra de Homero, Homero era mi amigo, con Homero me llevaba bien, con Homero no tuve un sólo problema”. Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro.

A continuación, el posicionamiento completo de la regidora Karina Alvarado.