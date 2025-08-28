GENERANDO AUDIO...

Laura Itzel Castillo Juárez, senadora de Morena. Foto: Cuartoscuro.

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Laura Itzel Castillo Juárez, reemplazará a Gerardo Fernández Noroña en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

La decisión se dio durante la reunión plenaria del partido político, con lo que se busca una conducción legislativa alineada a la agenda de la Cuarta Transformación.

La legisladora Castillo Juárez agradeció la confianza y el apoyo de su bancada, y señaló que “seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo”.

¿Quién es Laura Itzel Castillo, próxima presidenta del Senado?

Laura Itzel Castillo Juárez nació el 16 de noviembre de 1957, en la Ciudad de México. Cuenta con la Licenciatura de Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es hija del extinto líder de izquierda Heberto Castillo Martínez, un ingeniero y político mexicano, candidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista en las elecciones federales de 1988.

Fue fundadora e integrante del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), así como fundadora e integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De 1991 a 1994, ocupó el cargo de asambleísta de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.

En el periodo 1997-2000, llegó como diputada federal en la LVII Legislatura; y de 2009 a 2012, diputada federal en la LXI Legislatura.

Asimismo, ha sido jefa delegacional de Coyoacán (1999-2000), del entonces Distrito Federal.

De 2015 a 2018, Castillo Juárez fue directora general del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México.

Antes de asumir el cargo como senadora (2024), también estuvo como consejera de Petróleos Mexicano (2020-2024).