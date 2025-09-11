GENERANDO AUDIO...

Manuel Espino. Foto; Cuartoscuro

Manuel Espino sufrió un derrame cerebral que lo llevó a ingresar a terapia intensiva, confirmó Ricardo Monreal. De acuerdo con el morenista, la emergencia médica se habría dado el miércoles 10 de septiembre. Pero, ¿quién es Manuel Espino? Uno TV te da todos los detalles.

¿Quién es Manuel Espino?

Originario de Durango, Manuel Espino es uno de los personajes que ha construido una carrera política desde hace años. Licenciado en administración de empresas por la Universidad del Noroeste, el político se ha desempeñado, también, como empresario y escritor.

De acuerdo con la información de sitios legislativos, Espino, nacido el 29 de noviembre de 1959, en sus inicios era militante del Partido Acción Nacional (PAN) hasta 2011.

En la década de los 90, de 1990 a 1993, se desempeñó como consejero estatal del PAN en Chihuahua. Después, de 1994 a 1997, Manuel Espino se convirtió en Diputado federal en la LVI Legislatura, dentro de ese periodo se desempeñó como Coordinador de Seguridad del PAN y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el sitio de la LXVI Legislatura, Manuel Espino se convirtió en integrante de Morena en 2021, una década después de su salida de Acción Nacional y tras un corto paso por Movimiento Ciudadano.

Para 2020, Manuel Espino rindió protesta como Comisionado del Servicio de Protección Federal, cuando Alfonso Durazo era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En 2015, Manuel Espino fundó el Movimiento Social Ruta 5.

Como parte de su experiencia, Manuel Espino desempeñó diversos cargos, entre los que destacan:

Jefe de la Oficina desconcentrada de Gobernación de Chihuahua de 1992 a 1993

Director de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo, Sonora en 1997

Coordinador de Giras de la presidencia de la República de 2001 a 2002

Secretario de Gobierno de Naucalpan de Juárez, estado de México, en 2019

Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de 2022 a 2024.

Tras una larga trayectoria, Manuel Espino es, actualmente, diputado por Morena.

En su última publicación, Espino compartió una fotografía junto a unos jóvenes y reconoció la “fuerza de la juventud que renueva a México”.