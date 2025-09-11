¿Quién es Martha Lidia Pérez Gumecindo, nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda?

GENERANDO AUDIO...

Martha Lidia Pérez Gumecindo. Foto: Gobierno de México.

Martha Lidia Pérez Gumecindo ha sido nombrada como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

En presencia de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Arturo Medina Padilla, subsecretario de los Derechos Humanos, Población y Migración, dio el anuncio de la designación de Pérez Gumecindo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Quién es Martha Lidia Pérez Gumecindo?

Martha Lidia Pérez Gumecindo cuenta con maestría en Derecho Procesal penal y Criminología, así como certificaciones en desaparición forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Ha ocupado el cargo de titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, así como fiscal supervisora y fiscal especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en el estado de Veracruz.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Manuel Espino sufre derrame cerebral; está en terapia intensiva]

Además de estar al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).