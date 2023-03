¿Quién es Olimpia Coral Melo, la mexicana que dio nombre a la ley contra la violencia digital?

El caso de Olimpia Coral Melo es el origen de la ley. Foto: Cuartoscuro

La Ley Olimpia fue creada para proteger a las personas de la violencia digital y sanciona hasta con seis años de cárcel el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en internet, sin la aprobación de las personas que están involucradas. ¿Sabías que la medida surgió por el caso de Olimpia Coral Melo, víctima de este tipo de agresión a partir de la filtración de un video sexual que grabó con un exnovio?

Olimpia Coral Melo es una mexicana, que a partir de la violencia digital que sufrió, se mantiene en el activismo en pro de la seguridad de las niñas y mujeres en internet.

¿Qué le pasó a Olimpia Coral Melo que dio pie a la Ley Olimpia?

La joven descubrió en 2014 que en redes sociales circulaba, sin su consentimiento, un video sexual donde aparecía desnuda.

La grabación la realizó con su entonces novio en 2013 cuando ella tenía 18 años, y a diferencia de ella, él no se identifica en la misma.

El exnovio negó haber divulgado el video. La viralización causó daño a Olimpia, primero fue difundido en Huachinango, Puebla, de donde ella es originaria y más tarde ya había sido visto en toda la entidad.

Un periódico local lucró con la imagen de Olimpia y por el revuelo llegaron a llamarla “la gordibuena de Huachinango”.

El escándalo llevó a Olimpia a encerrarse en su casa por ocho meses e incluso intentó suicidarse en tres ocasiones distintas

En una entrevista con Unotv.com, realizada en 2019, la joven habló de la crisis emocional que atravesó:

“Lo que yo quería era dejar de verme, que dejaran de nombrarme (…) En cada like, en cada compartir y en cada me divierte era un golpe, no necesitaba verme físicamente para hacerme daño” Olimpia Coral Melo

Olimpia Coral llegó a reflexionar sobre su situación y se dio cuenta que era víctima de violencia, que en ese año no estaba tipificada como tal, ni existían sanciones para quién o quiénes divulgaran material íntimo sin consentimiento.

El nacimiento de la Ley Olimpia y apoyo familiar

Olimpia trató de ocultar el video a su mamá, sin embargo, familiares y amigos tenían conocimiento del mismo.

La noticia no tardó en llegar a la madre de Olimpia, quien la apoyó en todo momento.

“Ahí conocí la sororidad, que las mujeres somos muy poderosas. Mi madre me protegió del mundo exterior. No todas las jóvenes tienen la ventaja de tener una madre como la mía, que me apoyó en esos momentos tan duros. La mayoría son rechazadas por sus familias” Olimpia Coral Melo

La joven recuerda que esos días no había una ley que penalizara ese tipo de violencia digital y que cada “like” en ese tipo de publicaciones o cada “me gusta” era un golpe.

“Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió es como una violación. A mí no me penetraron, pero me estaban violando, porque utilizaban mi cuerpo. Digitalizado, sí, pero mi cuerpo al fin” Olimpia Coral Melo

Cuando decidió presentar la denuncia correspondiente, Olimpia se dio cuenta que el delito no estaba tipificado en el Código Penal de Puebla, por lo que decidió buscar a otras víctimas y redactar una ley para que las protegiera y castigara la difusión del material sin su consentimiento.

Muchos la intentaron disuadir pero no dejaría que se burlaran de su sexualidad y quedara impune. Poco a poco se empezó a dar a conocer y hacer “ruido”, tanto que la página de Facebook que tenía su video tuvo que cerrar “por culpa de una loca”.

También buscó el apoyo de un diputado pero éste le dijo que no avalaría este tipo de comportamiento y se negó. Fue hasta 2018 que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal.

“Las instituciones deben decirle a los jóvenes cómo tener una vida online sexual segura. Queremos estar seguras en internet. Que quede claro que lo virtual es real. Ya no soy ‘la gordibuena’. Ahora mi nombre se asocia a una ley que pena los abusos en internet” Olimpia Coral Melo

Desde 2021, la Ley Olimpia castiga la violencia digital en todo México y ha inspirado leyes similares en la región de América Latina.

Olimpia después de la ley

Los proyectos en los que Olimpia Coral se ha enfocado a partir de este logro tienen que ver con llevar la educación digital a comunidades indígenas y pretende lanzar una aplicación móvil para que las víctimas de esta violencia sepan cómo actuar.

Por su experiencia, Coral formó en Puebla la organización Mujeres contra la Violencia de Género y, posteriormente, se mudó a la Ciudad de México para fundar, con otras mujeres, el Frente Nacional para la Sororidad que tiene como objetivo prevenir la violencia virtual.

En septiembre de 2021, Olimpia fue reconocida por la revista Time como una de las “100 personas más influyentes del mundo”. La publicación reconoció la labor de la activista quien convirtió su experiencia en acción y detonó que, en abril de 2021, México aprobara la llamada Ley Olimpia, que prohíbe a nivel federal compartir contenido sexual sin consentimiento.

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia, iniciativa impulsada por Olimpia Coral Melo, busca frenar y castigar la violencia digital hacia las mujeres, penalizando el acoso y la difusión de los llamados “packs”, que son imágenes, videos o audios con contenido sexual sin consentimiento de las víctimas.

La reforma sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento que afecta la vida privada de las personas, su intimidad, dignidad y libre desarrollo de su personalidad; no se castiga el sexting (intercambiar material intimo con otra persona), ya que se considera un derecho sexual.

La Ley Olimpia obliga a la autoridad competente a bajar o bloquear de los espacios publicados los contenidos difundidos sin consentimiento de las personas denunciantes como medida de precaución e inhibición de la conducta conocida como violencia digital.

Según las cifras del Informe de Violencia en Línea contra las Mujeres, que realizó la Alianza Luchadoras, el 87.2% de las víctimas de los casos de esta violencia son mujeres, además de que siete de cada 10 videos sexuales se difunden sin consentimiento.