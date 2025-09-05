GENERANDO AUDIO...

La Reina Rania de Jordania es una de las invitadas a México Siglo XXI 2025, encuentro de la Fundación Telmex Telcel que, con el lema “Mentes que iluminan el futuro”, reunirá, este viernes 5 de septiembre, a miles de becarios en el Auditorio Nacional con personalidades de talla mundial, como Rigoberta Menchú, Franco Escamilla, Kevin Costner y Serena Williams.

Formación y vida personal de la Reina Rania de Jordania

Rania Al Yassin nació el 31 de agosto de 1970. En 1991, obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Americana de El Cairo. Su formación la aplicó primero en el sector bancario de Jordania y más tarde en las tecnologías de la información.

El 10 de junio de 1993 contrajo matrimonio con el entonces príncipe Abdullah bin Al Hussein, quien asumió como Rey del Reino Hachemita de Jordania el 7 de febrero de 1999. Tuvieron cuatro hijos:

El príncipe heredero Al Hussein

La princesa Iman

La princesa Salma

El príncipe Hashem

Trabajo de la Reina Rania en Jordania

La Reina Rania de Jordania participa en programas para mejorar la vida de la población, apoyando esfuerzos que impulsan oportunidades de progreso. Está comprometida con la renovación del sistema de educación pública, el empoderamiento de mujeres, el fortalecimiento de los servicios de protección infantil y familiar, así como con la promoción de la innovación y la tecnología entre jóvenes.

Sus compromisos a nivel internacional

Compromisos internacionales de la Reina Rania:

Defensa de la tolerancia y la empatía: Promueve el entendimiento entre culturas y religiones, y desafía estereotipos sobre árabes y musulmanes.

Educación global:

Impulsó en 2009 la campaña “Un Objetivo” para la educación

Fue Presidenta Honoraria Mundial de la Iniciativa de la ONU para la Educación de las Niñas

Defiende el acceso a educación de calidad en foros y cumbres internacionales

Apoyo a refugiados y poblaciones vulnerables:

Copresidió una mesa redonda en la Cumbre de la ONU sobre Refugiados y Migrantes (2016)

Ha visitado campamentos de refugiados en Jordania, Grecia y Bangladesh

Participación en organismos internacionales:

Miembro de la Fundación de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial

Primera Defensora Eminente de la Infancia de UNICEF

Integrante del Panel de Alto Nivel de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan mejorar la vida de millones de personas antes de 2030

Es miembro de la Junta de Asesores del Comité Internacional de Rescate

Es miembro del Consejo del Premio Earthshot, de materia ambiental impulsado por el príncipe Guillermo

Logros y reconocimientos de la Reina Rania

Premios internacionales destacados que han reconocido la labor de la Reina Rania:

Premio Humanitario de la Asociación de Prensa Extranjera

Premio Mundial de la Infancia (entregado por la Reina Silvia de Suecia)

Premio Ciudadano Global del Consejo Atlántico

Premio Zayed a la Fraternidad Humana (junto al Rey Abdullah II)

Premio Camino a la Paz (junto al Rey Abdullah II)

Tercer Premio Anual a la Personalidad Influyente del Año de la Cumbre Árabe de Influencers en Redes Sociales

Premio Visionario de YouTube

Entre otros reconocimientos por su labor humanitaria, educativa y de liderazgo global.

Producción literaria:

Autora de varios libros infantiles, incluido el bestseller del New York Times “Sándwich Swap”, inspirado en su infancia.

