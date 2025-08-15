¿Quién es Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado que propone anular elección de ministros?

GENERANDO AUDIO...

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado. Foto: Cuartoscuro

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la distribución sistemática y generalizada de acordeones. Pero ¿quién es el magistrado?

¿Quién es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón?

Reyes Rodríguez Mondragón nació el 10 de enero de 1974, es un abogado mexicano que forma parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el país.

Es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, cuenta con dos maestrías:

Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, 1999)

Derecho y Sociedad por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España (2004).

Dentro de su experiencia laboral, Reyes Rodríguez Mondragón, fue magistrado electoral de la Sala Regional Monterrey de 2013 a 2016. Previo a ese cargo, también fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado (2012-2013), coordinador de asesores en la Presidencia de la República (2011), director general adjunto en la Secretaría de Gobernación (2010) y asesor en el Instituto Federal Electoral, entre otros cargos en el sector público y privado desde 1996.

Aunque los cargos públicos no son los únicos que ha tenido Reyes Rodríguez Mondragón, pues también ha sido profesor-investigador del CIDE y director académico de la licenciatura en Derecho.

Ha impartido clases en diversas instituciones educativas, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, ULSA, CIDE y el ITAM.

Rodríguez Mondragón ha ofrecido conferencias magistrales en más de 29 tribunales electorales estatales y en universidades como Oxford, Princeton, NYU y la Universidad de Texas. Sus temas abarcan justicia abierta, integridad electoral, federalismo electoral, candidaturas independientes y derechos electorales indígenas.

En el ámbito editorial, ha publicado libros, colaboraciones y artículos especializados en materia electoral y jurídica.