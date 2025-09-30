¿Quién es Roger Irabier Roblero, alias el “Peque”, detenido en Guatemala y vinculado con el CJNG?

| 17:44 | José Pablo Espíndola | Uno TV
“El Peque”, presunto líder criminal vinculado al CJNG, fue detenido en Guatemala y trasladado a México; enfrenta cargos de homicidio.
Foto: FGE de Chiapas

La Policía Nacional Civil de Guatemala, en coordinación con Interpol, detuvo y expulsó a Roger Irabier Roblero López, alias “Peque”, de 39 años, quien era buscado por autoridades mexicanas por el delito de homicidio calificado.

El “Peque” fue ubicado en la aldea Camojá, en Huehuetenango, durante un operativo de control fronterizo. Tras su detención, fue entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso judicial pendiente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Roblero López tenía una orden de aprehensión emitida desde enero de 2021 y una ficha roja de Interpol.

Roger Irabier Roblero López, presunto líder criminal en Chiapas

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que el “Peque” era considerado un objetivo prioritario, señalado como presunto líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel Chiapas-Guatemala.

Según las investigaciones, este grupo criminal operaba en la región de la Sierra de Chiapas y fue responsable de generar hechos violentos en años anteriores.

Roblero López fue trasladado al penal de “El Amate”, donde enfrentará cargos por homicidio calificado. La FGE adelantó que pedirá una condena de hasta 50 años de prisión y continuará integrando más carpetas de investigación para imputarle otros delitos.

El Gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que la detención forma parte de la política de “Cero Impunidad y Cero Corrupción”, y reiteró que mantendrán informada a la ciudadanía sobre los avances del caso.

