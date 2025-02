¿Quién fue Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA presuntamente asesinado por Caro Quintero?

Rafael Caro Quintero es uno de los 29 criminales que fueron trasladados para cumplir con procesos penales ante las autoridades de Estados Unidos. Su nombre está ligado a un acontecimiento que cambió la estrategia del combate a las drogas de la DEA en México: el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena.

El delito fue, presuntamente, orquestado por el “narco de narcos”, como se le conocía a Caro Quintero, y es precisamente por ese hecho que la justicia de Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón para sentenciar a este personaje.

Enrique Camarena fue un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Su misión era mantener un bajo perfil, ya que realizaba trabajos de investigación muy cerca de los cárteles mexicanos como agente encubierto.

Tonight, after 40 years since the kidnapping of #DEA #SpecialAgent Enrique "Kiki" Camarena, who was later tortured and murdered, Rafael Caro Quintero will finally face the consequences for his actions. Justice can now be delivered! #JusticeforKiKi #DEARedRibbon #Neverforget https://t.co/nWi8arXveM pic.twitter.com/JNKNupIVkt