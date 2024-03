A 30 años de su muerte: ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio y por qué fue asesinado?

Luis Donaldo Colosio fue asesinado en 1994 durante un mitin. Foto: Cuartoscuro

Este 23 de marzo se cumplen 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, mientras que la pregunta sigue siendo la misma: “¿Quién lo mató y por qué?”.

¿Quién era Luis Donaldo Colosio?

El político y economista mexicano nació el 10 de febrero de 1950, en Magdalena de Kino, Sonora. Durante su carrera política fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y, finalmente, candidato a la presidencia de México.

Foto: Cuartoscuro

¿En qué año mataron a Colosio? Fecha de su muerte

Luis Donaldo Colosio llegó el 23 de marzo de 1994, alrededor de las 16:05 horas, tiempo del Pacífico, al Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de Tijuana, Baja California. El primer lugar que visitaría sería la colonia popular Lomas Taurinas.

Alrededor de cuatro mil personas se reunieron para ver al candidato priista, quien ofreció un discurso que terminó aproximadamente a las 17:08 horas; cuatro minutos después, cuando Colosio caminaba rumbo a su camioneta, uno de los asistentes al mitin puso un revólver calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y le disparó.

Luego del primer disparo, Colosio recibió uno más en el abdomen. Seguido de lo anterior, a las 17:20 horas, fue llevado inconsciente al área de Urgencias del Hospital General de Tijuana.

Luis Donaldo Colosio fue declarado muerto a las 18:55 horas del 23 de marzo de 1994.

Foto: Cuartoscuro

El misterio de Mario Aburto Martínez

El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años, originario de Michoacán y radicado desde hace ocho años antes en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades.

Mario Aburto Martínez, presentado a la prensa en los días posteriores al asesinato, lucía un corte de pelo militar, menos moreno, no tenía los hematomas sufridos el día del asesinato en la cara y aparentaba estar más obeso, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino.

¿Por qué fue asesinado Luis Donaldo Colosio?

Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración de Estado; sin embargo, la versión oficial apunta únicamente la participación de Mario Aburto en el homicidio. No obstante, no han sido esclarecidas las causas a muchos años de haber ocurrido el asesinato.

Frases de Luis Donaldo Colosio: ve las 5 más populares

1. “Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”.

2. “En la nación coinciden nuestros adanes, ahí la diversidad se vuelve unidad y la pluralidad se convierte en fuerza”.

3. “La violencia no puede ser ni método ni fin”.

4. “Provengo de la cultura del esfuerzo y no del privilegio”.

5 “La más grande de las injusticias es la carencia de oportunidades”.

Hijo de Colosio pide indulto para Mario Aburto, asesino de su padre

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le otorgue el indulto a Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero, sobre todo, a través del respeto, a dejar esto en manos de otra justicia porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento, y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo”, aseguró su hijo.

Asimismo, Colosio Riojas manifestó que las intenciones de reabrir el caso no le afecta personalmente, pero le incomoda, por lo que solicitó que ya no se use políticamente el tema.