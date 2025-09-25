¿Quiénes eran los 43 normalistas de Ayotzinapa y qué ocurrió con ellos?
La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, acontecida de la noche del 26 a la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, es un hecho que marcó para siempre la historia de México.
A 11 años de este trágico suceso, sigue sin haber respuestas sobre el paradero de los normalistas, donde la impunidad y la corrupción prevalecen en un acontecimiento que es considerado un crimen de Estado.
Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: ¿cómo sucedió?
El 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala para retener autobuses de empresas de transporte para hacer posible su traslado días después a la Ciudad de México, donde acudirían a la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Durante su camino, los normalistas fueron interceptados y atacados por elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como otras corporaciones de seguridad. El saldo de las agresiones fue de seis personas muertas, tres de ellas estudiantes; alrededor de 40 lesionados; y 43 normalistas desaparecidos.
Ellos son los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
En un principio se informó que 57 estudiantes habían sido privados de la libertad; sin embargo, la lista disminuyó hasta quedar en 43, los cuales son los siguientes:
- Abel García Hernández – 20 años
- Abelardo Vázquez Penitén – 19 años
- Adán Abrajan De la Cruz – 24 años
- Antonio Santana Maestro – 20 años
- Alexander Mora Venancio – 21 años
- Benjamín Ascencio Bautista – 19 años
- Bernardo Flores Alcaraz – 21 años
- Carlos Iván Ramírez Villarreal – 20 años
- Carlos Lorenzo Hernández Muñoz – 19 años
- César Manuel González Hernández – 21 años
- Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre – 21 años
- Cristián Tomás Colón Garnica – 18 años
- Cutberto Ortiz Ramos – 22 años
- Dorian González Parral – 19 años
- Emiliano Gaspar de la Cruz – 23 años
- Everardo Rodríguez Bello – 21 años
- Felipe Arnulfo Rosas – 20 años
- Giovanni Galíndez Guerrero – 20 años
- Israel Caballero Sánchez – 21 años
- Israel Jacinto Lugardo – 19 años
- Jesús Giovanni Rodríguez – 21 años
- Jhosivanni Guerrero De la Cruz – 20 años
- Jonás Trujillo González – 20 años
- Jorge Álvarez Nava – 19 años
- Jorge Anibal Cruz Mendoza – 19 años
- Jorge Antonio Tizapa Leguideño – 20 años
- Jorge Luis González Parral – 21 años
- José Ángel Campos Cantor – 33 años
- José Ángel Navarrete González – 18 años
- José Eduardo Bartolo Tlatempa – 17 años
- José Luis Luna Torres – 20 años
- Julio César López Patoltzin – 25 años
- Leonel Castro Abarca – 19 años
- Luis Ángel Abarca – 18 años
- Luis Ángel Francisco Arzola – 20 años
- Magdaleno Rubén Lauro Villegas – 19 años
- Marcial Pablo Baranda – 20 años
- Marco Antonio Gómez Molina – 21 años
- Martin Sánchez García – 20 años
- Mauricio Ortega Valerio – 18 años
- Miguel Ángel Hernández Martínez – 27 años
- Miguel Ángel Mendoza Zacarías – 23 años
- Saúl Bruno García – 18 años
Normalistas identificados
A lo largo de los años, sólo tres normalistas han sido identificados gracias a investigaciones y pruebas forenses: Ellos son:
- Alexander Mora Venancio
- Jhosivani Guerrero de la Cruz
- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
Primera versión, conocida como “Verdad Histórica”
El 7 de noviembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través del exprocurador Jesús Murillo Karam y el exjefe de investigación Tomás Zerón, presentó la primera versión oficial de los hechos en la que señalaba que los normalistas habían sido entregados por la Policía Municipal de Iguala al grupo criminal Guerrero Unidos, quienes supuestamente los incineraron en el basurero municipal de Cocula.
Esta versión, también conocida como “Verdad Histórica”, indicaba, además, que los estudiantes no habían acudido a Iguala para retener autobuses, sino que su intención había sido boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.
Desde un inicio, la llamada “Verdad Histórica” fue ampliamente criticada y rechazada por los familiares y organizaciones de derechos humanos. Incluso los informes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, la desestimó al asegurar que fue construida con base en ilegalidades y mentiras.