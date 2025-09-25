GENERANDO AUDIO...

43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, acontecida de la noche del 26 a la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, es un hecho que marcó para siempre la historia de México.

A 11 años de este trágico suceso, sigue sin haber respuestas sobre el paradero de los normalistas, donde la impunidad y la corrupción prevalecen en un acontecimiento que es considerado un crimen de Estado.

Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: ¿cómo sucedió?

El 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala para retener autobuses de empresas de transporte para hacer posible su traslado días después a la Ciudad de México, donde acudirían a la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Durante su camino, los normalistas fueron interceptados y atacados por elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como otras corporaciones de seguridad. El saldo de las agresiones fue de seis personas muertas, tres de ellas estudiantes; alrededor de 40 lesionados; y 43 normalistas desaparecidos.

Ellos son los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

En un principio se informó que 57 estudiantes habían sido privados de la libertad; sin embargo, la lista disminuyó hasta quedar en 43, los cuales son los siguientes:

Abel García Hernández – 20 años Abelardo Vázquez Penitén – 19 años Adán Abrajan De la Cruz – 24 años Antonio Santana Maestro – 20 años Alexander Mora Venancio – 21 años Benjamín Ascencio Bautista – 19 años Bernardo Flores Alcaraz – 21 años Carlos Iván Ramírez Villarreal – 20 años Carlos Lorenzo Hernández Muñoz – 19 años César Manuel González Hernández – 21 años Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre – 21 años Cristián Tomás Colón Garnica – 18 años Cutberto Ortiz Ramos – 22 años Dorian González Parral – 19 años Emiliano Gaspar de la Cruz – 23 años Everardo Rodríguez Bello – 21 años Felipe Arnulfo Rosas – 20 años Giovanni Galíndez Guerrero – 20 años Israel Caballero Sánchez – 21 años Israel Jacinto Lugardo – 19 años Jesús Giovanni Rodríguez – 21 años Jhosivanni Guerrero De la Cruz – 20 años Jonás Trujillo González – 20 años Jorge Álvarez Nava – 19 años Jorge Anibal Cruz Mendoza – 19 años Jorge Antonio Tizapa Leguideño – 20 años Jorge Luis González Parral – 21 años José Ángel Campos Cantor – 33 años José Ángel Navarrete González – 18 años José Eduardo Bartolo Tlatempa – 17 años José Luis Luna Torres – 20 años Julio César López Patoltzin – 25 años Leonel Castro Abarca – 19 años Luis Ángel Abarca – 18 años Luis Ángel Francisco Arzola – 20 años Magdaleno Rubén Lauro Villegas – 19 años Marcial Pablo Baranda – 20 años Marco Antonio Gómez Molina – 21 años Martin Sánchez García – 20 años Mauricio Ortega Valerio – 18 años Miguel Ángel Hernández Martínez – 27 años Miguel Ángel Mendoza Zacarías – 23 años Saúl Bruno García – 18 años

Normalistas identificados

A lo largo de los años, sólo tres normalistas han sido identificados gracias a investigaciones y pruebas forenses: Ellos son:

Alexander Mora Venancio

Jhosivani Guerrero de la Cruz

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre

Primera versión, conocida como “Verdad Histórica”

El 7 de noviembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través del exprocurador Jesús Murillo Karam y el exjefe de investigación Tomás Zerón, presentó la primera versión oficial de los hechos en la que señalaba que los normalistas habían sido entregados por la Policía Municipal de Iguala al grupo criminal Guerrero Unidos, quienes supuestamente los incineraron en el basurero municipal de Cocula.

Esta versión, también conocida como “Verdad Histórica”, indicaba, además, que los estudiantes no habían acudido a Iguala para retener autobuses, sino que su intención había sido boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.

Desde un inicio, la llamada “Verdad Histórica” fue ampliamente criticada y rechazada por los familiares y organizaciones de derechos humanos. Incluso los informes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, la desestimó al asegurar que fue construida con base en ilegalidades y mentiras.

