¿Quiénes eran los 43 normalistas de Ayotzinapa y qué ocurrió con ellos?

43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, acontecida de la noche del 26 a la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, es un hecho que marcó para siempre la historia de México. 

A 11 años de este trágico suceso, sigue sin haber respuestas sobre el paradero de los normalistas, donde la impunidad y la corrupción prevalecen en un acontecimiento que es considerado un crimen de Estado.

Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: ¿cómo sucedió?

El 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala para retener autobuses de empresas de transporte para hacer posible su traslado días después a la Ciudad de México, donde acudirían a la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Durante su camino, los normalistas fueron interceptados y atacados por elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como otras corporaciones de seguridad. El saldo de las agresiones fue de seis personas muertas, tres de ellas estudiantes; alrededor de 40 lesionados; y 43 normalistas desaparecidos

Ellos son los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

En un principio se informó que 57 estudiantes habían sido privados de la libertad; sin embargo, la lista disminuyó hasta quedar en 43, los cuales son los siguientes:

  1. Abel García Hernández – 20 años
  2. Abelardo Vázquez Penitén – 19 años
  3. Adán Abrajan De la Cruz – 24 años
  4. Antonio Santana Maestro – 20 años
  5. Alexander Mora Venancio – 21 años
  6. Benjamín Ascencio Bautista – 19 años
  7. Bernardo Flores Alcaraz – 21 años
  8. Carlos Iván Ramírez Villarreal – 20 años
  9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz – 19 años
  10. César Manuel González Hernández – 21 años
  11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre – 21 años
  12. Cristián Tomás Colón Garnica – 18 años
  13. Cutberto Ortiz Ramos – 22 años
  14. Dorian González Parral – 19 años
  15. Emiliano Gaspar de la Cruz – 23 años
  16. Everardo Rodríguez Bello – 21 años
  17. Felipe Arnulfo Rosas – 20 años
  18. Giovanni Galíndez Guerrero – 20 años
  19. Israel Caballero Sánchez – 21 años
  20. Israel Jacinto Lugardo – 19 años
  21. Jesús Giovanni Rodríguez – 21 años
  22. Jhosivanni Guerrero De la Cruz – 20 años
  23. Jonás Trujillo González – 20 años
  24. Jorge Álvarez Nava – 19 años
  25. Jorge Anibal Cruz Mendoza – 19 años
  26. Jorge Antonio Tizapa Leguideño – 20 años
  27. Jorge Luis González Parral – 21 años
  28. José Ángel Campos Cantor – 33 años
  29. José Ángel Navarrete González – 18 años
  30. José Eduardo Bartolo Tlatempa – 17 años
  31. José Luis Luna Torres – 20 años
  32. Julio César López Patoltzin – 25 años
  33. Leonel Castro Abarca – 19 años
  34. Luis Ángel Abarca – 18 años
  35. Luis Ángel Francisco Arzola – 20 años
  36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas – 19 años
  37. Marcial Pablo Baranda – 20 años
  38. Marco Antonio Gómez Molina – 21 años
  39. Martin Sánchez García – 20 años
  40. Mauricio Ortega Valerio – 18 años
  41. Miguel Ángel Hernández Martínez – 27 años
  42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías – 23 años
  43. Saúl Bruno García – 18 años

Normalistas identificados 

A lo largo de los años, sólo tres normalistas han sido identificados gracias a investigaciones y pruebas forenses: Ellos son:

  • Alexander Mora Venancio
  • Jhosivani Guerrero de la Cruz
  • Christian Alfonso Rodríguez Telumbre

Primera versión, conocida como “Verdad Histórica”

El 7 de noviembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través del exprocurador Jesús Murillo Karam y el exjefe de investigación Tomás Zerón, presentó la primera versión oficial de los hechos en la que señalaba que los normalistas habían sido entregados por la Policía Municipal de Iguala al grupo criminal Guerrero Unidos, quienes supuestamente los incineraron en el basurero municipal de Cocula.

Esta versión, también conocida como “Verdad Histórica”, indicaba, además, que los estudiantes no habían acudido a Iguala para retener autobuses, sino que su intención había sido boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.

Desde un inicio, la llamada “Verdad Histórica” fue ampliamente criticada y rechazada por los familiares y organizaciones de derechos humanos. Incluso los informes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, la desestimó al asegurar que fue construida con base en ilegalidades y mentiras.

