¿Quiénes pueden registrarse a Empleo Construyendo el Futuro 2025 y obtener 34 mil pesos?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer los detalles del nuevo programa Empleo Construyendo el Futuro, una estrategia del Gobierno de México que ofrecerá un suelto total de hasta 34 mil pesos a quienes participen en las labores de reconstrucción en zonas afectadas por las recientes lluvias en México.

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que este apoyo forma parte del Plan Integral de Apoyos a los Afectados por las Lluvias, que solventa un apoyo económico desde 20 mil hasta 100 mil pesos a familias que sufrieron daños en viviendas y comunidades.

Objetivo del programa Empleo Construyendo el Futuro

El programa busca emplear a 50 mil personas mayores de 18 años que residan en los estados más afectados por las lluvias, entre ellos Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

El trabajo se centrará en la recuperación de caminos, principalmente en las zonas serranas, con el fin de restablecer la comunidad y la actividad económica local.

“Es decir, que la población labore en estas tareas con un salario en el tiempo que se recupera la comunidad, se recupera la actividad económica. Principalmente, irá este programa a las zonas serranas, que es donde los caminos se han visto mayormente afectados”, afirmó Ariadna Montiel.

Pago, duración y registro para el programa

Los participantes seleccionados recibirán un sueldo mensual de 8 mil 500 pesos mensuales de noviembre 2025 a febrero 2026, sumando un pago total de 34 mil pesos por los cuatro meses de trabajo.

Además, personas de 18 a 29 años podrán registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Poza Rica y Álamo, Veracruz, para actividades de limpieza.

Los interesados deberán acudir a los módulos de Bienestar y Salud con:

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Con este programa, la Secretaría de Bienestar busca impulsar la recuperación económica y social en las regiones más afectadas por las lluvias, al tiempo que se generan oportunidades de empleo temporal para la población.

Las autoridades informaron que en los próximos días se darán a conocer los puntos específicos donde se instalarán los módulos de registro y la fecha oficiales para incorporarse a Empleo Construyendo el futuro.