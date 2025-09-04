GENERANDO AUDIO...

Visa. Foto: Getty images.

Con las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos, tramitar o renovar la visa cada vez es más complicado.

Recientemente entró en vigor un nuevo lineamiento y es que los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista para el trámite de este documento. Sin embargo, algunos solicitantes aún tienen la posibilidad de realizar la renovación sin tener que acudir con un oficial consular.

¿Cómo puedo renovar la visa sin entrevista?

La Embajada de Estados Unidos en México informó que se puede calificar para la renovación de entrevista sin entrevista, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Para poder evitar dicho trámite, el solicitante de la renovación de la visa debe responder “SÍ” a las siguientes preguntas:

¿Estás renovando una visa B-1/B-2 o BCC? ¿Tu visa anterior venció hace menos de 12 meses? ¿Tenías al menos 18 años cuando se emitió tu visa anterior? ¿Estás solicitando en tu país de residencia habitual? ¿Tu visa anterior no fue rechazada (o el rechazo fue superado)?

En caso de que sea así, se podría calificar para una renovación sin entrevista.

¿Quiénes también califican para una exención de entrevista para visa?

De acuerdo con la más reciente actualización del Departamento de Estado de Estados Unidos, los solicitantes para la visa de no inmigrantes que también quedan exentos de entrevista son:

Personas que solicitan visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1

Recordatorio

Es importante señalar que, incluso en los casos en los que aplique la exención de entrevista, los funcionarios consulares podrán requerir una entrevista en caso de que lo vean necesario.

