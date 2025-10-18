GENERANDO AUDIO...

A tres meses del cierre del proceso para solicitar registro como partido político nacional, únicamente la organización Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) ha cumplido con uno de los requisitos clave: realizar al menos 200 asambleas distritales. Esto se deduce del último informe del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 14 de octubre de 2025, 11 organizaciones siguen en la carrera para convertirse en nuevo partido político en México rumbo a 2026.

¿Quiénes buscan ser partido político en 2026?

En enero pasado, 72 organizaciones civiles notificaron su intención ante el INE de convertirse en partidos políticos, sólo 11 continúan activas y reportan avances en la realización de asambleas y afiliación ciudadana.

Avance en asambleas distritales o estatales

Organización Asambleas realizadas Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) 205 (cumplió requisito) Otra AC (sin precisar) 131 Personas Sumando en 2025 50 Que Siga la Democracia 50 Otras 7 organizaciones Entre 0 y 30

Avance en afiliación ciudadana

Organización Personas afiliadas México Tiene Vida 147 mil 784 (sin asambleas) Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) 114 mil 603 Sumando 81 mil 004 Que Siga la Democracia 32,564

Aunque México Tiene Vida es la organización con mayor número de afiliados, no ha celebrado ninguna asamblea, requisito obligatorio según la Ley General de Partidos Políticos. En contraste, CSP es la única que cumple con el criterio mínimo de 200 asambleas, pero aún no llega al umbral legal de 256 mil 30 afiliaciones, equivalente al 0.26% del Padrón Electoral.

¿Qué requisitos pide el INE para formar un partido político nacional?

Según la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), las organizaciones ciudadanas deben cumplir con tres grandes requisitos:

1. Asambleas

20 asambleas estatales con al menos 3,000 afiliados cada una

o

con al menos 200 asambleas distritales con al menos 300 afiliados cada una

2. Afiliaciones válidas

Al menos 256,030 personas afiliadas

Las afiliaciones se recaban con app móvil del INE o cédulas en papel (régimen de excepción)

3. Asamblea nacional constitutiva

Debe realizarse a más tardar el 25 de febrero de 2026

¿Por qué la información del INE es preliminar?

El INE aclara que todos los datos sobre afiliación y asambleas son preliminares porque:

Se valida que no haya afiliaciones duplicadas

Se elimina participación de entes prohibidos

Se cruza información con padrones de partidos vigentes

Se verifica el cumplimiento de fiscalización

Fechas clave del proceso rumbo a 2026

Fecha Evento 8–31 enero 2025 Notificación de intención ante el INE Hasta 15 enero 2026 Entrega de agenda de asambleas 2–27 febrero 2026 Solicitud formal de registro 25 febrero 2026 Asamblea nacional constitutiva Marzo 2026 INE revisa solicitudes Mayo 2026 Resolución del Consejo General del INE

¿Qué sigue?

