¿Quiénes quieren ser partidos políticos en 2026? CSP ya cumplió 200 asambleas; así va el proceso
A tres meses del cierre del proceso para solicitar registro como partido político nacional, únicamente la organización Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) ha cumplido con uno de los requisitos clave: realizar al menos 200 asambleas distritales. Esto se deduce del último informe del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 14 de octubre de 2025, 11 organizaciones siguen en la carrera para convertirse en nuevo partido político en México rumbo a 2026.
¿Quiénes buscan ser partido político en 2026?
En enero pasado, 72 organizaciones civiles notificaron su intención ante el INE de convertirse en partidos políticos, sólo 11 continúan activas y reportan avances en la realización de asambleas y afiliación ciudadana.
Avance en asambleas distritales o estatales
|Organización
|Asambleas realizadas
|Construyendo Solidaridad y Paz (CSP)
|205 (cumplió requisito)
|Otra AC (sin precisar)
|131
|Personas Sumando en 2025
|50
|Que Siga la Democracia
|50
|Otras 7 organizaciones
|Entre 0 y 30
Avance en afiliación ciudadana
|Organización
|Personas afiliadas
|México Tiene Vida
|147 mil 784 (sin asambleas)
|Construyendo Solidaridad y Paz (CSP)
|114 mil 603
|Sumando
|81 mil 004
|Que Siga la Democracia
|32,564
Aunque México Tiene Vida es la organización con mayor número de afiliados, no ha celebrado ninguna asamblea, requisito obligatorio según la Ley General de Partidos Políticos. En contraste, CSP es la única que cumple con el criterio mínimo de 200 asambleas, pero aún no llega al umbral legal de 256 mil 30 afiliaciones, equivalente al 0.26% del Padrón Electoral.
¿Qué requisitos pide el INE para formar un partido político nacional?
Según la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), las organizaciones ciudadanas deben cumplir con tres grandes requisitos:
1. Asambleas
- 20 asambleas estatales con al menos 3,000 afiliados cada una
o
- 200 asambleas distritales con al menos 300 afiliados cada una
2. Afiliaciones válidas
- Al menos 256,030 personas afiliadas
- Las afiliaciones se recaban con app móvil del INE o cédulas en papel (régimen de excepción)
3. Asamblea nacional constitutiva
- Debe realizarse a más tardar el 25 de febrero de 2026
¿Por qué la información del INE es preliminar?
El INE aclara que todos los datos sobre afiliación y asambleas son preliminares porque:
- Se valida que no haya afiliaciones duplicadas
- Se elimina participación de entes prohibidos
- Se cruza información con padrones de partidos vigentes
- Se verifica el cumplimiento de fiscalización
Fechas clave del proceso rumbo a 2026
|Fecha
|Evento
|8–31 enero 2025
|Notificación de intención ante el INE
|Hasta 15 enero 2026
|Entrega de agenda de asambleas
|2–27 febrero 2026
|Solicitud formal de registro
|25 febrero 2026
|Asamblea nacional constitutiva
|Marzo 2026
|INE revisa solicitudes
|Mayo 2026
|Resolución del Consejo General del INE
¿Qué sigue?
Una vez cerrada la recolección de afiliaciones y asambleas en febrero de 2026:
- El INE hará cruces de información
- Vendrán auditorías de fiscalización
- La Dirección de Prerrogativas emitirá dictámenes
- El Consejo General del INE decidirá si otorga o niega el registro