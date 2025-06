GENERANDO AUDIO...

El gobierno federal, en colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha implementado el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.

Dicho programa otorga un apoyo económico directo de 40 mil pesos a propietarios de viviendas en algunos municipios del Estado de México. El recurso se entrega a través de la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios, con el objetivo de financiar mejoras, ampliaciones o reparaciones en los hogares.

¿Quiénes son los beneficiarios del apoyo de 40 mil pesos?

El apoyo forma parte del Plan Integral de Mejoramiento Urbano para la Zona Oriente del Estado de México y está dirigido a los siguientes municipios:

Chalco,

Chicoloapan,

Chimalhuacán,

Ecatepec de Morelos,

Ixtapaluca,

La Paz,

Nezahualcóyotl,

Texcoco,

Tlalnepantla de Baz,

Valle de Chalco Solidaridad.

La selección de beneficiarios se realiza mediante censos y visitas domiciliarias, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y miembros de pueblos originarios.

Registro para el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar

El programa Vivienda para el Bienestar 2025 abrirá su periodo de registro del 9 de junio al 8 de julio de 2025 El registro se realizará de manera escalonada, según la inicial del primer apellido del solicitante.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo?

Para ser beneficiario, se deben cumplir los siguientes requisitos establecidos por la Conavi y la Secretaría del Bienestar:

Ser mayor de 18 años

Vivir en alguno de los municipios seleccionados

No tener otra vivienda a su nombre

No haber recibido apoyos previos de la Conavi

Tener ingresos familiares menores a dos salarios mínimos (menos de 17 mil pesos)

(menos de 17 mil pesos) No contar con crédito vigente del Infonavit o Fovissste

o Presentar documentos que acrediten la posesión legal de la vivienda

¿Se tiene que pagar el dinero?

El apoyo de 40 mil pesos es un subsidio federal no reembolsable, lo que significa que no se genera deuda alguna. Además, no se cobran intereses ni se exige ningún tipo de pago posterior.

¿Cómo se utiliza el apoyo económico?

Los 40 mil pesos otorgados pueden ser utilizados para la compra de materiales de construcción, contratación de mano de obra o servicios profesionales relacionados con la mejora del hogar.

Además, el programa proporciona asesoría técnica para asegurar el uso eficiente y seguro de los recursos en las intervenciones habitacionales.

