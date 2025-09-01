¿Quiénes recibirán más de 68 mil pesos del Infonavit en septiembre?

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores podrán recibir hasta 68 mil pesos de Infonavit. Foto: Getty Images

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que a través del programa Equipa tu Casa se entregará un financiamiento adicional a derechohabientes que adquirieron vivienda nueva o existente con Crédito Infonavit o Infonavit Total. Los depósitos serán en septiembre de 2025 y los montos van de 10 mil 318.56 pesos a 68 mil 789.12 pesos, dependiendo de la solicitud aprobada.

Equipa tu Casa de Infonavit no es un crédito independiente

De acuerdo con información oficial, Equipa tu Casa no funciona como un crédito independiente, sino como un complemento al financiamiento hipotecario. Su objetivo es que los trabajadores puedan destinar recursos a mejorar, reparar, remodelar o instalar equipamiento sustentable en su hogar.

El Infonavit puntualizó que el beneficio sólo puede solicitarse en el momento de inscribir el crédito para la compra de vivienda y no está disponible de manera aislada.

Requisitos del programa Equipa tu Casa del Infonavit

Para acceder a este apoyo económico en septiembre, los trabajadores deberán cumplir con criterios establecidos por el organismo:

Ser derechohabiente activo del Infonavit

Tener un empleo formal vigente

Contar con saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda

No estar en situación de incumplimiento en créditos anteriores

Cumplir con la precalificación que evalúa edad, ingresos y continuidad laboral

El trámite puede realizarse en la plataforma oficial del Infonavit o en sus centros de atención. Los documentos solicitados son:

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de ingresos

Identificación vigente

Depósito de Equipa tu Casa en septiembre 2025

Una vez aprobada la solicitud, el Infonavit realizará el depósito correspondiente en la cuenta del trabajador durante septiembre de 2025. Los montos dependerán del análisis efectuado en cada caso, dentro del rango establecido.

