Andy López Beltrán tendría tres amparos en total. Cuartoscuro

Los amparos a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, fueron concedidos por tres juezas federales en distintos estados del país. Dos de ellas son nuevas en el cargo y fueron propuestas por el Poder Ejecutivo para las elecciones del Poder Judicial. Las suspensiones de plano ordenan detener cualquier intento de aprehensión, incomunicación o actos que impliquen desaparición forzada.

Quiénes son las juezas que concedieron los amparos

Sandra Adriana Carbajal Díaz

Titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, inició su carrera en 1998 como oficial judicial en el mismo estado. Se ha desempeñado como actuaria judicial, secretaria de estudio y cuenta y jueza de enjuiciamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Olmeca y tiene una maestría en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente cursa un doctorado en Derecho Procesal Oral.

Verónica Yessel Beltrán Murguía

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulada en 2009. Tiene trayectoria en tribunales y juzgados de la Ciudad de México, con cargos como oficial judicial, actuaria judicial, secretaria y analista jurídica.

Ha trabajado en tribunales colegiados en materia administrativa y civil, así como en juzgados especializados en competencia económica y telecomunicaciones.

En 2025 fue nombrada titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, donde resolvió el amparo a favor de los hijos de AMLO.

María Citlallic Vizcaya Zamudio

Es jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas desde 2019. Tiene formación en Contaduría Pública y Derecho, además de posgrados en Garantías y Amparo, Proceso Penal Acusatorio y un Doctorado en Derecho con tesis sobre violencia de género.

Ha impartido cursos y diplomados en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su carrera en el Poder Judicial incluye cargos como secretaria en tribunales de circuito y jueza auxiliar en distintas regiones del país.

¿Qué amparos recibieron los hijos de AMLO?

Los expedientes se promovieron en tres instancias distintas:

Juicio de amparo 1447/2025 en Tabasco, resuelto por la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz

en Tabasco, resuelto por la jueza Juicio de amparo 1728/2025 en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Verónica Yessel Beltrán Murguía

en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Juicio de amparo 2098/2025 en Zacatecas, a cargo de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio

Los representantes que promovieron los recursos son Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y Eribel Mejía Barrios, aunque las demandas carecen de la firma de los quejosos. La Ley de Amparo permite la presentación en casos urgentes, como los que refieren privación de la vida o incomunicación.

Actos reclamados en los amparos

Los promoventes argumentaron riesgo de:

Incomunicación

No localización

Detención ilegal

Privación de la vida

Los señalamientos se vinculan con presuntas investigaciones por delincuencia organizada, evasión fiscal y tráfico de hidrocarburos.

Suspensiones concedidas por las juezas

En la Ciudad de México, la jueza Verónica Yessel Beltrán Murguía resolvió la suspensión de plano y ordenó a las autoridades detener cualquier acto que implique desaparición forzada, incomunicación o tortura.

En Zacatecas, la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio otorgó también la suspensión de oficio e instruyó que cesen de inmediato malos tratos. Además, pidió ratificar la demanda en un plazo de tres días.

Otros señalados en el amparo

El recurso presentado en Zacatecas incluyó a 14 personas adicionales, entre ellas César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz y Diana Heleyn Foullon Gómez. Las demandas se dirigen contra autoridades estatales y de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.