¿Quiénes son las mujeres que nombró Sheinbaum en su arenga del Grito de Independencia?

Foto: Cuartoscuro

En el marco del “tiempo de mujeres”, eje de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a varias en la arenga de su primer Grito de Independencia, pero ¿quiénes fueron ellas?

Este 15 de septiembre, la primera mandataria federal del país conmemoró el 215 aniversario del inicio de la gesta independentista, en la que participaron miles de hombres y mujeres, quienes son recordados año con año en las Fiestas Patrias.

¿Quiénes son las mujeres que nombró Sheinbaum en su arenga del Grito?

En su primer Grito de Independencia, como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum pronunció 22 frases patrióticas, respondidas con un “¡Viva!”, por los asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México, en una arenga alejada de discurso político, enfocado al ámbito social.

En este, nombró a cuatro mujeres, además de comunidades femeninas, vigentes tanto en la época independentista, como en la actualidad:

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

Nacida en Morelia, Michoacán, desde el inicio de su administración, Sheinbaum Pardo ha reconocido a la “Corregidora” Josefa Ortiz de Domínguez por su nombre de soltera. Reconocida partidaria y propagandista de las ideas de independencia, fue participante activa junto a su esposo, el corregidor de Querétaro, de las reuniones que fraguaron esta lucha.

Además de alertar a los organizadores del movimiento, sobre todo a Allende, de que habían sido descubiertos y serían apresados, Josefa pasó más de un año en la cárcel por su activa participación, así como sus discursos y desprecio hacia los peninsulares.

¡Viva Leona Vicario!

Periodista de carrera, con participación en tres periódicos, se unió al movimiento desde el inicio de la Guerra de Independencia, informando a los insurgentes sobre lo que acontecía en la Ciudad de México, su ciudad natal, además de apoyar la lucha con algunos bienes.

Además de su matrimonio con Andrés Quintana Roo en 1813, destaca el encarcelamiento por su participación en el movimiento independentista, tras el cual fue indultada varios años después.

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

Oriunda de Pátzcuaro, Michoacán, participó activamente en la lucha independentista desde el inicio, uniéndose con su familia y fungiendo como correo insurgente, informándolos sobre las acciones de las fuerzas realistas, sobre todo en su ciudad natal y Tacámbaro.

Entre sus acciones más relevantes figura el no delatar los proyectos ni a las personas involucradas en el movimiento durante un interrogatorio realista tras ser descubierta junto a otras personas al intentar robar el parque de la guarnición. Fue fusilada en 1817, arengando al pueblo para que continuara luchando por la independencia.

¡Viva Manuela Molina, “la Capitana”!

Conocida como la “Barragana”, la nacida en Taxco, Guerrero, de familia indígena, se unió al movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla, obteniendo en 1811 el grado militar de capitana, por parte de la Suprema Junta Nacional Americana, el primer gobierno insurgente.

A su cargo, en la jurisdicción de Temascaltepec, Estado de México, hubo 60 hombres indígenas y mestizos, comandando a su escuadrón en tres batallas en Zitácuaro, así como las de Las Cruces, Aculco y Jilotepec, muriendo por heridas de lanza en 1822.

¡Vivan las heroínas anónimas!

Aunque sus nombres no son pronunciados en alto durante las arengas patrias, miles de mujeres participaron a lo largo de la lucha independentista en diversos frentes y diferentes actividades, por lo que Sheinbaum las recuerda desde el anonimato.

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

La Guerra de Independencia se trató de un movimiento gestado por la ciudadanía contra el gobierno español, aunque no todos sus nombres pueden ser recordados, pues algunas fuentes estiman que entre 1810 y 1821 murieron alrededor de medio millón de mexicanos en las diversas batallas.

¡Vivan las mujeres indígenas!

Al igual que las mujeres en general, las comunidades indígenas han sido parte del eje del gobierno de Sheinbaum, así como del de Andrés Manuel López Obrador, como parte de su movimiento contra la desigualdad.

¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes!

Los mexicanos residentes en Estados Unidos y otros países forman parte de los esfuerzos del Gobierno federal, especialmente en la actual administración de Donald Trump y sus acciones antiinmigrantes.

Además, en sus 22 vivas, la presidenta también recordó a otros héroes de la Independencia, además de conceptos como libertad, democracia, justicia, y un México libre, independiente y soberano.

En tanto que, en el marco de la ceremonia, destaca la escolta conformada por seis mujeres del Colegio Militar, quienes dieron la bandera a Claudia Sheinbaum, un hecho que no se repetía desde 2018, cuando la Escolta de Bandera del Colegio del Aire, también conformada solo por mujeres, entregó el lábaro patrio al entonces presidente Enrique Peña Nieto en su último Grito de Independencia.

