Los mexicanos viajan en la misión que lleva ayuda a Gaza. Fotos: AFP

Entre los activistas pro Palestina que viajan en la flotilla Global Sumud para llevar ayuda a la Franja de Gaza, se encuentran mexicanos. Los connacionales participan en una misión que ha sido interceptada por parte de la Marina israelí.

Varios barcos de la Global Sumud flotilla fueron interceptados este miércoles al intentar ingresar a aguas bloqueadas por Israel. Ante la intervención al avance del viaje, reaccionó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitando garantizar derechos e integridad de los mexicanos que participan en la misión de ayuda humanitaria.

Mexicanos que viajan en la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

De acuerdo con información que proporcionó la presidenta Claudia Sheinbaum, los mexicanos que son parte de la flotilla, son:

Sol González Eguía

Arlín Gabriela Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Miriam Moreno Sánchez

Sobre su participación, SRE señaló que le da seguimiento y destacó que el propósito de los mexicanos en el viaje es ofrecer ayuda humanitaria. “Son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos”, indica la cancillería.

En cuanto a los mexicanos que fueron interceptados por la autoridad israelí, SRE puntualizó que son tres: Arlín Medrano, Sol González y Carlos Pérez Osorio; fueron trasladados al puerto de Ashdod.

¿Quiénes son los mexicanos que participaron en la misión Global Sumud?

Arlín Gabriela Medrano Guzmán

En un video publicado en sus redes sociales, la joven mexicana compartió que es estudiante de la UNAM en la carrera de Ciencias Políticas y Administración.

Algunos medios de comunicación destacan que es asesora legislativa y conferencista en feminismo, juventud y derechos humanos.

Fue conductora del programa “Mañanera 360” del Canal 14.

Después de ser una de las personas interceptadas por las fuerzas israelíes, la estudiante publicó un video en el que confirmó que ella y otros mexicanos fueron interceptados ilegalmente en aguas internacionales.

“Solicito al Gobierno Mexicano que pueda regresar segura a casa”, expresó en la grabación.

Sol González Eguía

Es psicóloga social y psicoterapeuta especializada en contextos de violencia. Trabajó en México, Guatemala, Sri Lanka y Bosnia.

También publicó un video después de la intercepción del barco en el que viajaba en el que pedía la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para regresar segura a casa.

Ernesto Ledesma Arronte

Es periodista y durante el trayecto transmitía desde la embarcación.

Carlos Pérez

Director y productor documental. Es originario de la Ciudad de México y su trabajo ha sido proyectado en plataformas como Netflix, Prime Video, VIX y Naciones Unidas.

