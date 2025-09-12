GENERANDO AUDIO...

El Centro Nacional de Evaluación Superior (Ceneval) ofrece a profesionistas la posibilidad de acreditar su licenciatura mediante el Acuerdo Secretarial 286, dirigido a quienes cuentan con experiencia laboral, formación autodidacta o estudios inconclusos que avalen competencias equivalentes a un programa de nivel superior.

Este mecanismo permite obtener un título en áreas como Derecho, Contaduría e Ingenierías (licenciaturas reguladas) o en campos como Administración, Pedagogía, Turismo y Ciencias de la Comunicación (no reguladas).

Requisitos para ingresar al proceso del Acuerdo 286

El trámite inicia con la Solicitud de Reporte de Admisión, acompañada de la siguiente documentación:

CURP

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento

Certificado de bachillerato

Certificado parcial o total con al menos 50 % de créditos (para licenciaturas reguladas)

Currículum vitae con evidencias documentales (para no reguladas)

Etapas y costos del proceso de acreditación de licenciatura

El Acuerdo 286 contempla varias fases de evaluación:

Examen escrito (EGAL): cuestionario por computadora, duración de 4.5 horas. Costo: $2,720 MXN .

cuestionario por computadora, duración de 4.5 horas. . Examen oral (EXOAL): defensa de un caso práctico ante sinodales, con entrega de trabajo escrito y exposición. Costo: $18,990 MXN .

defensa de un caso práctico ante sinodales, con entrega de trabajo escrito y exposición. . Examen práctico (EXPAL): solo en licenciaturas agrícolas. Costo: $19,275 MXN .

solo en licenciaturas agrícolas. . Titulación: una vez aprobadas las evaluaciones, el trámite se realiza ante la DGAIR.

En el caso de Educación Primaria y Enseñanza del Inglés, los montos y etapas son distintos, los cuales se pueden consultar en la página del Ceneval:

EGAL-EPRIM: $4,340 MXN

Portafolio de evidencias: $10,000 MXN

Fechas clave Ceneval 2025

De acuerdo con el calendario del Ceneval, estas son las fechas de registro y revisión de documentos para el proceso de acreditación de licenciatura este 2025:

Registro en línea y carga de documentos: 22 al 26 de septiembre

22 al 26 de septiembre Primer periodo de revisión: 29 de septiembre al 15 de octubre

29 de septiembre al 15 de octubre Primera publicación del Reporte de Admisión: 16 de octubre

16 de octubre Corrección de documentos: 16 al 24 de octubre

16 al 24 de octubre Segundo periodo de revisión: 27 de octubre al 7 de noviembre

27 de octubre al 7 de noviembre Revisión del Colegio de Profesionistas: 10 al 24 de noviembre

10 al 24 de noviembre Publicación final del Reporte de Admisión: 26 de noviembre

El Reporte de Admisión no tiene costo, pero cada etapa de evaluación sí requiere pago según el tipo de examen.

Con este proceso, el Ceneval busca ofrecer alternativas para que más profesionistas concluyan sus estudios y obtengan un título oficial. Los aspirantes deberán estar atentos al portal del organismo para consultar convocatorias específicas y calendarios de aplicación.

