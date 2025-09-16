GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, realizado este 16 de septiembre, tuvo un rostro especial: la inspiración que dejó en cientos de niñas y jóvenes, quienes destacaron la participación femenina y la primera vez que una mujer presidenta encabezó las celebraciones patrias.

Ashly, de 5 años, compartió su emoción al ver desfilar a soldados, aviones y caballos: “Me pareció muy bonito porque tenían el vestido bien largo… que pasaran caballos y los helicópteros, los aviones y todo”.

Para Gloria, de 9 años, la experiencia fue un motor de inspiración: “Yo quisiera ser de grande del Ejército… porque fuimos al desfile”.

Regina, también de 9 años, aseguró que lo que más le gusta es ver a los soldados, ya que sueña con ser doctora militar.

Mujeres protagonistas en las celebraciones patrias

Entre las asistentes más grandes también hubo reconocimiento a la histórica participación femenina. Karla Martínez, visitante de Veracruz, expresó: “Vi mucha participación femenina en este desfile y se siente bonito porque incluyen a las mujeres en estos eventos tan grandes”.

Maymiti, de 12 años, resumió el sentimiento con una frase contundente: “Me da orgullo ser mujer”.

Familias enteras llegaron al Centro Histórico de la Ciudad de México desde distintos estados para presenciar el paso de las Fuerzas Armadas.

Sara, visitante de Hidalgo, contó que viajó desde Pachuca con su familia para ver a su novio de la Fuerza Aérea: “Nos salimos a las 6:00 de la mañana para llegar temprano”.

Alicia Cariño, originaria de Jalisco, dijo sentirse orgullosa: “Los que desfilan lo hacen con mucho orgullo y con mucho gusto”.

