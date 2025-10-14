Ratifica Senado a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

GENERANDO AUDIO...

La Cámara de Senadores ratificó a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Con 89 votos a favor, 11 abstenciones y el voto en contra de la panista Lilly Téllez, el nombramiento fue aprobado por amplia mayoría.

De acuerdo con legisladores del oficialismo, esta designación envía un mensaje de confianza y cooperación a los socios internacionales de México, especialmente en temas de seguridad compartida con Estados Unidos y Canadá.

Velasco asume como subsecretario para América del Norte

Durante la sesión, el senador Alejandro Murat Hinojosa, de Morena, señaló que el nombramiento de Velasco representa una oportunidad para fortalecer la coordinación binacional en seguridad.

“Manda un mensaje por supuesto también en seguridad… para que trabajando en conjunto con corresponsabilidad compartida podamos enfrentar a los cárteles de la droga y los generadores de violencia, empezando por el cruce ilícito de armas”, expresó.

En contraste, la senadora Lilly Téllez fue la única en votar en contra. En tribuna, pidió al nuevo subsecretario que el Gobierno federal emita dos felicitaciones: una al presidente Donald Trump por los acuerdos de paz en Gaza y otra a la opositora venezolana María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Debate en el Senado y mensaje de Velasco

Téllez criticó que algunos senadores “tengan su mirada en Gaza” mientras, dijo, “ignoran el genocidio del crimen organizado en México”.

“Esos que andan envueltos en bufanda palestina no han podido quitar su mirada de Gaza, aun pese a que, en nuestro propio país, el narcoterrorismo comete un auténtico genocidio”, agregó.

Tras rendir protesta, Roberto Velasco aseguró que su principal prioridad será defender los intereses de México en Estados Unidos y Canadá, además de mejorar la atención en la red consular.

“Lo central es la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos y Canadá, y por supuesto seguir transformando la red consular para que tenga una atención más cercana, empática y eficiente”, afirmó.

La SRE destacó que la ratificación refuerza la continuidad diplomática con América del Norte en temas como migración, comercio y cooperación en seguridad.

