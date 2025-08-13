Ratifican a Reyes Colmenares en UIF y a Carmen Bonilla en Hacienda
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.
Reyes Colmenares, quien sustituye a Pablo Gómez, obtuvo el respaldo unánime de los legisladores con 31 votos a favor. En su primera intervención tras la ratificación, advirtió que su gestión tendrá como prioridad combatir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y desmantelar las redes de corrupción que desvían recursos públicos.
“Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares”, aseguró.
Prioridades y advertencias
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) delineó los retos que enfrentará la UIF, como rastrear las ganancias del crimen organizado y evitar que recursos ilícitos contaminen la economía.
La oposición, aunque votó a favor, aprovechó para criticar la gestión de Pablo Gómez. La senadora priista Carolina Viggiano lo calificó de “papel gris” y lo acusó de colocar a familiares en posiciones clave, así como de perseguir a opositores.
Por su parte, Laura Ballesteros (MC) dejó claro que el apoyo no será incondicional: “No será un cheque en blanco porque México necesita de todas sus instituciones trabajando para proteger al país y la comunidad”.
Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda
En la misma sesión, con 29 votos a favor y nueve abstenciones, la Comisión Permanente ratificó a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda.
El PRI cuestionó la continuidad de la actual política económica, acusando que la reducción del déficit se hizo recortando recursos a áreas sensibles como salud y educación, sin afectar proyectos prioritarios del Gobierno federal.
“No le retiraron dinero ni a las acciones ni a las obras faraónicas que heredaron del pasado gobierno”, señaló el diputado priista Rubén Moreira.
