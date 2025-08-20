GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles en fast track a Genaro Lozano como nuevo embajador de México en Italia, tras la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nombramiento, recibido apenas la noche del martes, fue avalado por mayoría de votos y se prevé que Lozano rinda protesta en el pleno durante la sesión de hoy, 20 de agosto de 2025.

Lozano promete vocación y compromiso

Durante su comparecencia, el también académico y periodista aseguró que desempeñará la función diplomática con “compromiso absoluto, vocación de servicio y un profundo amor por el pueblo de México”.

Lozano también agradeció el respaldo del canciller Juan Ramón de la Fuente y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el proceso de su designación.

Italia, socio estratégico para México

En su exposición, Lozano subrayó que la relación con Italia tiene un carácter estratégico, pues este 2025 se cumplen 150 años de vínculos bilaterales. Destacó que ambas naciones mantienen cooperación en foros multilaterales como el G20 y la OCDE, además de un comercio superior a los 11 mil millones de euros, que coloca a Italia como uno de los principales socios comerciales de México en Europa.

Con la ratificación en comisión, el nombramiento pasará al pleno de la Comisión Permanente para su votación final. De ser avalado, Lozano asumirá oficialmente el cargo y se incorporará a la representación mexicana en Roma.