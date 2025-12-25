GENERANDO AUDIO...

Raúl Rocha Cantú envió mensaje desde la cuenta de Miss Universo. Cuartoscuro

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, reapareció públicamente a través de un mensaje navideño difundido desde la cuenta oficial del certamen, en un contexto marcado por el escrutinio público sobre su figura tras darse a conocer que fue captado en París, Francia, pese a contar con una orden de aprehensión vigente en México.

El mensaje fue publicado en las redes sociales oficiales de Miss Universo y se presentó como un texto de carácter reflexivo y espiritual, sin referencias directas a hechos recientes, nombres propios o controversias relacionadas con el certamen.

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros”, se lee en el mensaje atribuido a Rocha Cantú.

La publicación cerró con un mensaje dirigido a la audiencia: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos, y gracias por compartir juntos esta alegría”.

La difusión del texto generó atención por al momento en el que se publicó, luego de varias semanas en las que el certamen Miss Universo 2025 estuvo envuelto en cuestionamientos públicos en relación con su resultado final.

Mensaje institucional de Miss Universo en Navidad

En el mismo periodo, la organización de Miss Universo difundió un mensaje institucional con motivo de la Navidad, encabezado por la actual reina del certamen, Fátima Bosch, a través de un video compartido en redes sociales.

En la publicación, la cuenta oficial expresó: “Esta Navidad queremos detenernos un momento para agradecer por cada historia compartida, cada sueño que nos inspira y cada corazón que camina con nosotros”.

Durante el video, Fátima Bosch dirigió un mensaje a la audiencia y concluyó su participación con las siguientes palabras: “Que estas fiestas te encuentren rodeado de amor, calma y esperanza. Con cariño, la familia Miss Universo”.

El mensaje se presentó como una comunicación institucional y no incluyó referencias a los señalamientos que han surgido en torno al certamen tras su más reciente edición.

Contexto tras Miss Universo 2025

Las críticas en torno a Miss Universo 2025 comenzaron poco después de la coronación de Fátima Bosch, cuando exjurados y excolaboradores del concurso expresaron públicamente dudas sobre la legitimidad del resultado.

Los señalamientos apuntaron a un presunto conflicto de intereses relacionado con supuestos vínculos laborales y económicos entre Raúl Rocha Cantú y el padre de la ganadora del certamen. De acuerdo con esas versiones, dichas relaciones habrían derivado de contratos entre empresas en las que ambos habrían tenido algún tipo de relación profesional.

Hasta el momento, Raúl Rocha Cantú no ha emitido una postura pública sobre su presencia en Francia ni sobre la difusión de imágenes que lo ubican fuera del país, tampoco ha hecho declaraciones directas respecto a las críticas relacionadas con el resultado de Miss Universo 2025.

