Raymond toca tierra en Los Cabos y se debilita a ciclón post-tropical

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Raymond ya tocó tierra en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque acotó que lo hizo ya como ciclón post-tropical, mientras continúa su debilitamiento, aunque sus remanentes continuarán sobre el noroeste mexicano.

A través de un comunicado, la institución agregó que a las 21:15 horas el fenómeno meteorológico se debilitó a ciclón post-tropical a 10 kilómetros al occidente de Cabo San Lucas, ya con su centro en tierra.

Asimismo, en el que será su último aviso sobre este sistema, apuntó que Raymond mantiene vientos máximos sostenidos de 45 km/h con rachas de 65 km/h con una velocidad de desplazamiento de 15 km/h, por lo que se prevé que para la medianoche se localice en el Golfo de Baja California.

¿Dónde habrá lluvias?

De igual forma, el SMN apuntó que, pese a su debilitamiento, los remanentes de Raymond seguirán con las afectaciones en el occidente del país, donde ocasionarán lluvias durante las próximas horas:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (Sur) Sonora (centro y este) Chihuahua (sur

(75 a 150 mm): Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa

(50 a 75 mm): Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California

(25 a 50 mm):

Además, se pronostican vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el sur de Baja California Sur y las costas de Sinaloa y Sonora.

En tanto que, por último, la institución acotó que las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que llamó a extremar precauciones en los estados afectados, mientras que recordó que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.