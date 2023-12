Está de vuelta: reactivan cuenta de Vicente Fox en X

Tras las polémicas declaraciones de Vicente Fox a través de X, antes Twitter, en contra de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, la cuenta del expresidente regresó a la red social.

Casi un mes estuvo suspendido el perfil del exmandatario de México, después de un post en donde calificó a la también influencer como “dama de compañía”.

El pasado 27 de noviembre, respondió a un mensaje Pedro Ferriz Híjar en donde destacaba que daría a conocer información del entonces aspirante a la Presidencia de México, Samuel García.

En el texto se dirigió a la esposa del político, Mariana Rodríguez, como “dama de compañía”.

Usando también la red social X, Mariana refutó tal declaración.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Mariana Rodríguez.