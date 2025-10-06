Reanudan actividades 39 de 45 planteles de la UNAM

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este lunes 39 de los 45 planteles de educación media superior y superior de la UNAM reanudaron actividades académicas, informó Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria General de la institución. La funcionaria destacó que el regreso fue posible gracias al diálogo, la escucha activa y el trabajo colaborativo con estudiantes, docentes y autoridades universitarias.

Dávila detalló que ya operan con normalidad 22 escuelas y facultades, los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), cuatro del CCH y cuatro Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES).

Además, la Escuela Nacional de Trabajo Social retomará clases este martes, mientras que facultades como Odontología, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y la ENES Morelia se preparan para reiniciar actividades.

Acuerdos con estudiantes del CCH-Sur y medidas de seguridad

Durante el fin de semana, la UNAM alcanzó acuerdos con estudiantes del CCH-Sur, los cuales incluyen un cronograma de actividades y mesas de diálogo con padres de familia y profesores. Se espera que este plantel retome clases la próxima semana, según informó la secretaria General.

Dávila explicó que, siguiendo las indicaciones del rector Leonardo Lomelí, la universidad realizó una semana intensa de análisis y trabajo conjunto en todos los planteles para fortalecer los protocolos de seguridad y escuchar las inquietudes de la comunidad.

Enfoque en salud mental y entornos de paz

La funcionaria subrayó que, además de reforzar la seguridad, la UNAM impulsa acciones para atender la salud mental y fomentar entornos de paz dentro de la comunidad. Entre las medidas para el CCH-Sur se contemplan detectores de metales, cámaras de seguridad y mejor iluminación, además de la participación de brigadas de padres de familia en tareas de acompañamiento.

Dávila recordó que la Gaceta UNAM publica este lunes información sobre las opciones de apoyo en salud mental disponibles para estudiantes y trabajadores. “La UNAM demuestra que desde su autonomía puede enfrentar los retos con responsabilidad, inclusión y coordinación”, afirmó.

La secretaria General reiteró que la prioridad institucional es el bienestar y la seguridad de toda la comunidad universitaria, promoviendo una convivencia basada en el respeto, la empatía y la solidaridad.