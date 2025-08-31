GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente luego de que el Consejo General del INE resolviera la inexistencia de infracciones electorales en su contra, relacionadas con los videos difundidos en agosto de 2020 donde se le observa recibiendo dinero de David León.

A través de un comunicado, el exfuncionario aseguró que todo se trató de “un vil montaje mediático” con el que se buscó dañarlo a él y a su familia. Subrayó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) concluyeron que las grabaciones fueron alteradas y manipuladas mediante postproducción, por lo que carecen de valor probatorio.

“Por segunda vez, luego de investigaciones exhaustivas, una autoridad competente determinó que no me es atribuible ningún tipo de responsabilidad administrativa ni penal”, celebró.

Daño irreparable y exigencia de justicia

En su mensaje, Pío López Obrador señaló que la “descontextualización maliciosa” de los videos, amplificada por medios de comunicación, vulneró su honorabilidad, dignidad e integridad, además de causar un profundo daño emocional, biológico, social y moral a él y a sus seres queridos.

“Ese daño no se podrá reparar con disculpa pública alguna”, enfatizó, y adelantó que seguirá atendiendo el asunto “hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia de acuerdo con la ley”.

Investigación de cinco años sin pruebas

De acuerdo con los documentos, la investigación iniciada en 2020 incluyó solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la propia FGR. Ninguna de estas instituciones acreditó que hubiera recibido dinero ilícito ni que este se destinara a Morena.

En ese sentido, Pío López Obrador insistió en que nunca cometió “ni una falta administrativa ni mucho menos un delito”, y remarcó:

“En pocas palabras: no soy corrupto”.

El hermano del exmandatario expresó su respeto a las instituciones mexicanas y aseguró confiar plenamente en el Estado de derecho. Su comunicado cerró con una cita bíblica:

“…la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

